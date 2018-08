To YouTube αποκαλύπτει τα Top 10 τραγούδια του καλοκαιριού παγκοσμίως

Το YouTube έδωσε στη δημοσιότητα τα επίσημα Τραγούδια του Καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τα πιο δημοφιλή τραγούδια της σεζόν σε όλο τον κόσμο.



Το “Girls Like You” των Maroon 5 ft. Cardi B, κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως ως Τραγούδι του Καλοκαιριού. Στη δεύτερη θέση έρχεται το “Casper - Te Bote (Remix)”, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Λάτιν μουσικής στη φετινή λίστα και ακολουθεί το “뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)” από BLACKPINK.

Παρακάτω θα βρείτε τη κατάταξη του YouTube με τα Τοp 10 Τραγούδια του Καλοκαιριού παγκοσμίως.







*Τα τραγούδια κατατάσσονται βάσει των παγκόσμιων προβολών τους στο YouTube κατά τη περίοδο 28 Μαΐου 2018 με 25 Αυγούστου 2018.



Κατάταξη YouTube με τα Top 10 Τραγούδια του Καλοκαιριού Παγκοσμίως:



1. Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B

2. Casper - Te Bote (Remix) feat Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna

3. BLACKPINK - ‘뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)

4. Becky G, Natti Natasha - Sin Pijama

5. Cardi B, Bad Bunny & J Balvin - I Like It

6. Nicky Jam x J. Balvin - X (EQUIS)

7. Daddy Yankee - Dura

8. Neha Kakkar, Dhvani Bhanushali & Ikka Singh - Dilbar

9. Drake - In My Feelings

10. Ed Sheeran - Perfect