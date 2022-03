Vodafone: Θέτει τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της καταπολέμησης της έμφυλης βίας

Διάθεση και στην Ελλάδα ψηφιακής εφαρμογής του Ιδρύματος Vodafone για την ειδοποίηση των αρχών για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η ανάπτυξη της εφαρμογής “Panic Button” του Ιδρύματος Vodafone, η οποία σύντομα θα λειτουργήσει και στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Πρόκειται για μια τεχνολογική λύση που θα ενισχύσει την αμεσότητα με την οποία μια γυναίκα που δέχεται επίθεση, θα μπορεί να ειδοποιεί τις ειδικές μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε πρώτη φάση, η εφαρμογή θα λειτουργήσει πιλοτικά για τις πλέον ευάλωτες στη βία γυναίκες, ενώ σε βάθος χρόνου στόχος είναι να μπορεί να έχει πρόσβαση κάθε γυναίκα που βρίσκεται σε κίνδυνο.

Το Ίδρυμα Vodafone έχει αναπτύξει τεχνογνωσία στον τομέα της έμφυλης βίας μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιεί σε περισσότερες από δέκα χώρες, ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια έχει διαθέσει οκτώ συναφείς λύσεις, ενδυναμώνοντας περισσότερο από 1 εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν βρεθεί σε κίνδυνο. Στο πλαίσιο αυτής της εμπειρίας, τα στοιχεία που έχει συλλέξει το Ίδρυμα Vodafone, μέσω της δράσης του στον τομέα, καταδεικνύουν τη σημασία μιας τέτοιας εφαρμογής, δεδομένου μάλιστα ότι τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας έχουν αυξηθεί κατά 30% πανευρωπαϊκά από την πρώτη περίοδο της πανδημίας.

Αναφορά στο “Panic Button” του Ιδρύματος Vodafone έκανε ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα σήμερα από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της Επιτροπής Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, με την παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Σύντομα, μάλιστα, με τη βοήθεια της έξυπνης τεχνολογίας και με τη συνεργασία της Vodafone, μία εφαρμογή θα επιτρέπει στη γυναίκα που κινδυνεύει, να ζητά βοήθεια με το πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό της. Το Panic Button χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες και ήταν αίτημα πολλών ετών των ελληνικών γυναικείων οργανώσεων».

Για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας και Πρεσβευτής του Ιδρύματος Vodafone Χάρης Μπρουμίδης δήλωσε: «Το Ίδρυμα Vodafone αισθάνεται υπερήφανο που συνεργάζεται με την Ελληνική Πολιτεία για να συμβάλει στην αντιμετώπιση ενός τόσο ακανθώδους, ανησυχητικού και δυστυχώς επίκαιρου φαινομένου, που είναι η έμφυλη βία. H εταιρεία μας και το Ίδρυμα Vodafone πρωτοστατούν όχι μόνο στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, που έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως μία “σκιώδης” πανδημία, αλλά και σε όλες τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή».

Σχετικά με το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα

Εδώ και 30 χρόνια, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και τη φράση “Connecting for Good” να συνοψίζει τη φιλοσοφία του, το Ίδρυμα Vodafone συνδέει την κοινωνική συνεισφορά με τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών. Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Vodafone δραστηριοποιείται από το 2002, υποστηρίζοντας δράσεις και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνίας. Στα 19 χρόνια δραστηριοποίησής του, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 φορείς και Οργανισμούς, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει ωφελήσει περισσότερους από 670.000 πολίτες. Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα, αυτή την περίοδο, είναι: το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone, το Generation Next, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης STEM δεξιοτήτων, τα προγράμματα Instant Network & Instant Classroom για την υποστήριξη ανθρωπιστικών κρίσεων, το DreamLabapp για την αντιμετώπιση του COVID-19 και το πρόγραμμα World of Difference για ευκαιρίες κοινωνικής απασχόλησης σε νέους.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Facebook - https://www.facebook.com/VodafoneFoundationGreece/

Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCwr8dnMx6wYk5Q9I3JBf45Q

Instagram - https://www.instagram.com/vodafonefoundationgreece/?hl=en