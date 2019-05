Χάκερ χρησιμοποιούν το YouTube για να κλέψουν τους χρήστες

Κακόβουλη δραστηριότητα σημειώθηκε στο YouTube μέσω κάποιων βίντεο που προμοτάρονται ως "γεννήτριες bitcoin (bitcoin generator)" που υπόσχονται στους χρήστες δωρεάν κρυπτονομίσματα, ενώ αντί γι' αυτό κλέβουν τα δεδομένα τους.

Το κακόβουλο λογισμικό εντοπίστηκε από έναν αναλυτή ασφαλείας με το όνομα Frost, ο οποίος παρακολουθεί εδώ και δυο βδομάδες τη συγκεκριμένη τακτική, αλλά και άλλες κακόβουλες επιθέσεις που λαμβάνουν χώρα μέσω YouTube.

O Frost εντόπισε ότι κάθε φορά που το YouTube "κατεβάζει" (αποκλείει) ένα από αυτά τα βίντεο, αυτό ανεβαίνει ξανά από άλλο, φρέσκο, λογαριασμό.

#Fake #BTC #Ether #VIDEO @YouTube pushing Malware.



All videos on their description have their link to download a file as quoted



"Download soft http://pc(.)cd/OzvrtalK" Link is identical on all videos.



Malware does Exfiltration by Telegramhttps://t.co/jsTjrct0qF pic.twitter.com/kR9lK0BO8D