YouTube: Αφαιρείται το κουμπί «Δεν μου αρέσει»;

Το YouTube ξεκίνησε τις δοκιμές για τον επανασχεδιασμό των κουμπιών "like" και "dislike". Συγκεκριμένα, αυτήν τη στιγμή έχουν κάνει διαθέσιμες τις αλλαγές σε πολύ συγκεκριμένα, μικρά γκρουπ και εξετάζουν το feedback που λαμβάνουν.



Ο λόγος που ασχολείται η υπηρεσία με αυτό είναι διότι έχουν λάβει σχόλια από πολλούς δημιουργούς περιεχομένου, οι οποίοι έχουν πρόβλημα με τον αριθμό των dislikes, το οποίο μπορεί να επηρεάσει ακόμη και την υγεία τους, όπως υποστηρίζουν, ή να ωθήσει σε μαζικά dislike άλλων βίντεο των δημιουργών.

Αυτήν τη στιγμή δοκιμάζουν σχεδιασμούς που επιτρέπουν την απόκρυψη του αριθμού των like και των dislike σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν την εμπειρία των δημιουργών περιεχομένου, ενώ παράλληλα φροντίζουν να καταγράφεται η προτίμηση των θεατών και να γνωστοποιείται αυτή στον δημιουργό, ο οποίος θα μπορεί να δει τα νούμερα των likes και των dislikes μέσω του YouTube Studio. Οι θεατές μπορούν και πάλι να δώσουν "thumbs up" (like/Μου αρέσει) ή thumbs down (dislike/Δεν μου αρέσει) και να επηρεάσουν τον αλγόριθμο των προτεινόμενων βίντεο που βλέπουν στo YouTube.



Οι υπεύθυνοι ήταν σαφείς στο ότι δεν σκοπεύουν να αφαιρέσουν το κουμπί "Δεν μου αρέσει" και ότι πειραματίζονται απλά με διάφορους σχεδιασμούς, αποκρύπτοντας τα νούμερα των dislikes, ενώ παρακολουθούν τα σχόλια των testers.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης