YouTube: Έρχεται μια εξαιρετικά χρήσιμη λειτουργία κοινοποίησης

Το YouTube ξεκίνησε να δοκιμάζει μια νέα λειτουργία που ονομάζεται "Clips". Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους δημιουργούς να μοντάρουν μικρά κομμάτια από τα βίντεο και τα livestreams τους. Η λειτουργία αυτή θα γίνει σύντομα διαθέσιμη σε desktop και Android και λίγο αργότερα σε iOS.



Για αρχή, θα γίνει διαθέσιμη σε κάποιους creators για δοκιμαστικούς λόγους και έπειτα θα διατεθεί ευρύτερα. Οι υπεύθυνοι αναφέρουν ότι θα λάβουν ιδιαίτερα υπόψη τους το feedback των χρηστών για να το ενσωματώσουν.

Today we are launching an experimental version of Clips on YouTube. Check out videos on the Creator Insider channel and test it out yourself!



Clips are 5-60 sec, shareable, segments of content (Live/VOD) that live on top of the original video.



