YouTube Music και YouTube Premium επίσημα στην Ελλάδα

Το YouTube ανακοίνωσε ότι το YouTube Music είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα. Το YouTube Music είναι μια νέα υπηρεσία μουσικού streaming που δημιουργήθηκε για να συμπληρώσει τη μαγεία του YouTube, κάνοντας την εξερεύνηση του κόσμου της μουσικής πολύ πιο εύκολη και πιο εξατομικευμένη από ποτέ. Ανεξάρτητα από το αν θέλει κάποιος να ακούσει, να δει ή να ανακαλύψει – τώρα, όλοι οι τρόποι με τους οποίους τον αγγίζει η μουσική, είναι συγκεντρωμένοι σε ένα σημείο, στο music.youtube.com. Η ανακοίνωση της νέας αυτής υπηρεσίας έγινε σήμερα στο Bios παρουσία των Philipp Justus, VP Central Europe της Google και Δημήτρη Κόσσυφα, Sector Lead Tech & Travel της Google Ελλάδας. Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε live συναυλία από την Τάμτα και τον SNIK.











«Από το livestream του Coachella έως βίντεο-σταθμούς, όπως τα Me!", "Boy With Luv" και "thank u, next", ο κόσμος επισκέπτεται το YouTube για να γίνει μέρος της μουσικής κουλτούρας και να ανακαλύψει νέα μουσικά ακούσματα. Επειδή, όμως, το YouTube δημιουργήθηκε κυρίως για παρακολούθηση βίντεο, οι φαν έπρεπε να μετακινούνται συνέχεια ανάμεσα σε διάφορες μουσικές εφαρμογές και το YouTube. Αυτό σε λίγο καιρό θα αποτελεί παρελθόν», δήλωσε ο Azi Eftekhari, Head of Label Relations, EMEA, YouTube «Σήμερα, είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε το YouTube Music στους Έλληνες χρήστες.»



Η νέα υπηρεσία διαθέτει διάφορα χαρακτηριστικά που βοηθούν τους φαν της μουσικής να απολαμβάνουν τη δική τους μουσική με τον καλύτερο δυνατό τρόπο:

1. Είναι ΟΛΑ εδώ. Όχι μόνο τα μουσικά βίντεο, αλλά και επίσημα άλμπουμ, singles, remixes, ζωντανές εμφανίσεις, covers και σπάνια μουσικά κομμάτια, που μπορείτε να βρείτε μόνο στο YouTube.

2. Προτάσεις ειδικά για εσάς. Η αρχική οθόνη προσαρμόζει το περιεχόμενο εξατομικευμένα για να παρέχει προτάσεις με βάση προηγούμενες επιλογές των χρηστών. Τρέχετε στο διάδρομο του γυμναστηρίου; Χαλαρώνετε στο λεωφορείο ή στο μετρό; Η κατάλληλη μουσική για κάθε στιγμή είναι εδώ, επιλεγμένη ειδικά για σας.

3. Χιλιάδες playlists για κάθε είδος, διάθεση ή δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι, ανεξάρτητα από το είδος μουσικής που σας αρέσει, πού βρίσκεστε, τι κάνετε ή πώς είναι η διάθεσή σας, μπορείτε να βρείτε πολύ εύκολα την κατάλληλη λίστα μουσικής για τη συγκεκριμένη στιγμή.

4. Έξυπνη αναζήτηση για να βρείτε το τραγούδι που ψάχνετε ακόμη και αν δεν θυμάστε τον τίτλο του. Μπορείτε επίσης να το ψάξετε με βάση τους στίχους, ακόμη κι αν δεν είναι σωστοί. Θα το βρούμε.

5. Τα πιο hot βίντεο. Θα σας κρατάμε πάντα ενήμερους με τις τελευταίες μεγάλες επιτυχίες! Τα πιο hot βίντεο του κόσμου, είναι ήδη εδώ, στη ειδική Hotlist οθόνη.

6. Δεν έχετε internet; Κανένα πρόβλημα. Αποκτήστε το YouTube Music Premium για να ακούτε μουσική χωρίς διαφημίσεις, είτε χρησιμοποιώντας παράλληλα και άλλες εφαρμογές (background listening) είτε στο δρόμο, κάνοντας download. Επιπλέον, το σύστημα Offline Mixtape θα κατεβάζει αυτόματα τα τραγούδια που λατρεύετε, σε περίπτωση που ξεχάσετε να το κάνετε εσείς.











Κι ενώ οι φαν θα μπορούν να απολαμβάνουν δωρεάν τη νέα έκδοση του διαφημιστικά υποστηριζόμενου YouTube Music, το YouTube διαθέτει επίσης το YouTube Music Premium, μια συνδρομητική υπηρεσία χωρίς διαφημίσεις που προσφέρει παράλληλη χρήση άλλων εφαρμογών (background listening) και downloads με 6,99€ το μήνα. Επίσης, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, οι φαν μπορούν να αποκτήσουν εδώ το YouTube Music Premium, δωρεάν για ένα μήνα, (6,99€ για κάθε μήνα στη συνέχεια).



Σήμερα παρουσιάζεται και το YouTube Premium



Από σήμερα, οι χρήστες στην Ελλάδα μπορούν επίσης να αποκτήσουν το YouTube Premium, που παρέχει στα μέλη του τα προνόμια του Music Premium και, επιπλέον, παρακολούθηση βίντεο χωρίς διαφημίσεις, παράλληλη χρήση άλλων εφαρμογών (background listening) και downloads από όλο το YouTube. Μπορείτε επίσης να απολαύσετε εκπομπές και ταινίες του YouTube Originals, καθώς και σειρές, όπως το Cobra Kai και πολλά ακόμη. Μπορείτε να δοκιμάσετε το YouTube Premium δωρεάν για ένα μήνα (8,49€ για κάθε μήνα στη συνέχεια).



Οι συνδρομητές του Google Play Music θα λάβουν αυτόματα πρόσβαση στο YouTube Music Premium, στις τρέχουσες τιμές που θα ισχύουν μόλις γίνει διαθέσιμο. Με το Google Play Music δεν θα αλλάξει τίποτα απολύτως – οι χρήστες θα εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα αγορασμένα μουσικά αρχεία τους, τα uploads και τα playlists στο Google Play Music, όπως πάντα.



Οι νέες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για χρήστες iOS και Android, οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν το νέο YouTube Music από το Play Store ή το App Store ή να επισκεφτούν το web player στο music.youtube.com, από όπου μπορούν να εγγραφούν στο YouTube Premium - youtube.com/premium.