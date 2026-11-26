Μια νέα δημόσια επίδειξη πραγματοποίησε το ανθρωποειδές ρομπότ IRON της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας XPeng, το οποίο στο παρελθόν είχε πυροδοτήσει συζητήσεις και αμφιβολίες για το αν επρόκειτο πράγματι για μηχανή ή για άνθρωπο μέσα σε στολή, λόγω του ιδιαίτερα φυσικού του βηματισμού. Αυτή τη φορά, το ρομπότ ανέβηκε στη σκηνή στην πόλη Γκουανγκζού της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, στη νότια Κίνα, όπου συνομίλησε και απάντησε σε ερωτήσεις στα κινεζικά και τα αγγλικά.

Το IRON είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον ήδη από πέρυσι, χάρη στο περπάτημά του που θύμιζε μοντέλο σε πασαρέλα, αλλά και στην έντονα ρεαλιστική ανθρώπινη μορφή του. Για να βάλει τέλος στις εικασίες περί μεταμφιεσμένου ανθρώπου, η XPeng είχε προχωρήσει τότε σε μια ειδική παρουσίαση, κόβοντας το εξωτερικό κάλυμμα στο ένα του πόδι ώστε να φανούν τα μηχανικά μέρη και τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του.

Στην πρόσφατη εμφάνισή του, το ανθρωποειδές στάθηκε στο πλευρό του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της XPeng, He Xiaopeng, όπου και το ρώτησαν ποιος από τους δύο είναι πιο έξυπνος. Απαντώντας στα κινεζικά, το ρομπότ απέφυγε να δώσει σαφή νικητή, εξαίροντας το όραμα του επικεφαλής της εταιρείας και τονίζοντας πως η δική του δύναμη έγκειται στην κατανόηση των ανθρώπινων αναγκών και την επίλυση πρακτικών ζητημάτων.

Στιγμιότυπα από την πρόσφατη παρουσίαση του IRON, όπου απαντάει ερωτήσεις σε δύο γλώσσες (Ελληνικοί υπότιτλοι):

«Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση. Ο κύριος He Xiaopeng είναι ένας επιχειρηματίας και μηχανικός με εξαιρετικό όραμα. Η σοφία του αντανακλάται στη διορατικότητά του για την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των μετακινήσεων.

Η δική μου σοφία, από την άλλη, αντανακλάται στο πώς μπορώ να κατανοώ καλύτερα τις ανάγκες των ανθρώπων και να λύνω πρακτικά προβλήματα μέσω της τεχνολογίας. Ο καθένας μας έχει τα δυνατά του σημεία, αλλά ο κοινός μας στόχος είναι να κάνουμε τον κόσμο πιο έξυπνο. Πιστεύετε ότι, στην εποχή της νοημοσύνης, αυτό το είδος σοφίας από τη συνεργασία ανθρώπου και μηχανής είναι ακόμα πιο συναρπαστικό;» είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, το IRON απάντησε στα αγγλικά σε μέλος του κοινού με καταγωγή από τη Βρετανία, το οποίο το ρώτησε ποιο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου θα ήθελε να επισκεφθεί και να γνωρίσει. Το ρομπότ ξεχώρισε το Λονδίνο, αναφέροντας:

«Αν επισκεπτόμουν το Ηνωμένο Βασίλειο, θα ήθελα πολύ να πάω στο Λονδίνο για να δω τα παλιά σπίτια και τα κτήρια με τη χοντρή πέτρα. Θα ήταν μια υπέροχη εμπειρία να νιώσω την αντίθεση ανάμεσα στην παλιά και τη νέα αρχιτεκτονική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τα λέμε αργότερα».

Επόμενο βήμα η εξυπηρέτηση πελατών

Όπως αναφέρει η XPeng, το IRON έχει τη δυνατότητα αυτόνομης πλοήγησης, εκτελεί ενέργειες μέσω φωνητικών εντολών ή εφαρμογής και φορτίζει μόνο του την μπαταρία του. Μέσω των ενσωματωμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει, αντιλαμβάνεται τον χώρο γύρω του, προγραμματίζει τις εργασίες του και συντονίζει με ακρίβεια τις κινήσεις του.

Στα σχέδια της κινεζικής εταιρείας είναι να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027 η εκπαίδευση του ρομπότ, προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα βοηθού πωλήσεων στα καταστήματα λιανικής της. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση του IRON από τις εντυπωσιακές σκηνικές επιδείξεις στην εμπορική αξιοποίηση και την καθημερινή επαφή με τους καταναλωτές, με στόχο την ουσιαστική ένταξη της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης στην εξυπηρέτηση πελατών.