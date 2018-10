«Corinth Canal SUP Crossing»: Κουπί για 6,5 χλμ. στον Ισθμό της Κορίνθου...

Αν δεν ζήσεις την εμπειρία με πέρασμα SUP από τον Ισθμό της Κορίνθου δεν μπορείς να καταλάβεις τι χάνεις...

Το μήκος της Διώρυγας είναι περίπου 6,5 χλμ.

Πριν από μερικά χρόνια, αν έλεγες πως θα πάρεις μία σανίδα του σερφ και θα αρχίσεις να κωπηλατείςόρθιος για χιλιόμετρα, το σίγουρο είναι πως οι περισσότεροι θα σε κοιτούσαν με... μισό μάτι ή θα σε περνούσαν για τρελό. Πόσο δε, αν τους έλεγες πως θες να περάσεις με αυτό τον τρόπο, τον Ισθμό της Κορίνθου.Τα χρόνια βέβαια πέρασαν και η ιδέα της κωπηλασίας πάνω σε μία σανίδα του σερφ, όχι μόνο έχει γίνει χόμπι αλλά και σπορ το οποίο πολύ σύντομα θα ενταχθεί στα λεγόμενα ολυμπιακά αθλήματα. Κάτι ανάλογο συνέβη και με την τρελή ιδέα φίλων, που πριν από 8 χρόνια ξεκίνησαν καμιά 20αριά να περάσουν τον Ισθμό της Κορίνθου πάνω σε σανίδες κάνοντας... κουπί.Από τους 20 αναβάτες του τότε, ο αριθμός αυτός ξεπερνά σήμερα τους 400 (!). Όλοι απολαμβάνουν το χόμπι τους αφήνοντας στην άκρη τα προβλήματα της καθημερινότητας.Το «Corinth Canal SUP Crossing» που ξεκίνησε για... πλάκα το 2011, έχει γίνει πλέον μία διεθνήςαγωνιστική συνάντηση στην οποία συμμετέχουν, κορυφαίοι αθλητές αλλά και χομπίστες.Τι ακριβώς κάνουν; Πάνω σε μία σανίδα, είτε πολυεστερική είτε φουσκωτή, ξεκινούν από τη μία πλευρά του Ισθμού της Κορίνθου και καταλήγουν στην άλλη κωπηλατώντας για 6,5 περίπου χιλιόμετρα.Μικροί, μεγάλοι, γυναίκες, άντρες, αθλητές, όλοι μαζί ζούνε μία μοναδική εμπειρία.

Η δική μου εμπειρία

Η πρώτη μου επαφή με το SUP ήταν πέρυσι το καλοκαίρι. Όσο και αν ακούγεται περίεργο μόλις τη Το πέρασμα έγινε με μία φουσκωτή σανίδα... δεύτερη φορά που έκανα... κουπί πάνω σε σανίδα και έπειτα από παρότρυνση του αθλητή Γιώργου Φράγκου, συμμετείχα χωρίς καν... προπόνηση στο «7ο Corinth Canal SUP Crossing».



Πάνω από μία ώρα διήρκησε το πέρασμα που έκανα το 2017. Το μικρόβιο όμως είχε μπει και η απόκτηση ενός SUP έγινε... μονόδρομος. Ένα φουσκωτό JOBE έγινε μέρος της καθημερινότητας μου και ιδίως των καλοκαιρινών ημερών. Η επιλογή ήταν συνειδητή λόγω χρηστικότητας και ευκολίας στη μεταφορά του.









Τελευταία στιγμή



Μοναδική εμπειρία να κάνεις κουπί για 6,5 χλμ. και να το ευχαριστιέσαι... Η δεύτερη συμμετοχή μου στο «Corinth Canal SUP Crossing» έγινε φέτος και συγκεκριμένα την Κυριακή 6 Οκτωβρίου.



Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων εκείνη την ημέρα έφτασα οριακά στην εκκίνηση αλλά με τη βοήθεια φίλων κατάφερα να φουσκώσω το SUP και να πέσω στη θάλασσα, ελάχιστα λεπτά πριν ο αλυτάρχης δώσει το σήμα της εκκίνησης.









Με αυξημένη διάθεση...



Με το.. μπαμ της εκκίνησης, αυτομάτως τα προβλήματα εξαφανίστηκαν, τα χέρια πήραν ρυθμό και η

Συνολικά 408 κωπηλάτες με σανίδες πέρασαν φέτος την Διώρυγα... σανίδα άρχισε να γλιστρά στο κανάλι και να αφήνει πίσω της μίλια. Όπου και να κοιτούσα έβλεπα αναβάτες να κωπηλατούν πάνω στις σανίδες τους και όλοι ανεξαιρέτως έδειχναν να το απολαμβάνουν.



Όσο και αν ακούγεται περίεργο με αρκετούς κάναμε πλάκα, με άλλους ακουμπήσαμε τις σανίδες στην προσπάθειά μας να πλασαριστούμε σωστά, αλλά όλοι απολαμβάναμε τη διαδρομή και το ευχαριστιόμασταν.

Αποδείχτηκε μία εμπειρία αξέχαστη που ολοκληρώθηκε (για μένα) λίγο μετά από 44 λεπτά. Καλός χρόνος για μένα που κατάφερα να τερματίσω στην 13η θέση της κατηγορίας μου (σε σύνολο 81) και στην 121η στο σύνολο όλων των κατηγοριών.









Νίκη στο... μέτρο



Για την ιστορία ο Γιώργος Φράγκος κέρδισε τον αγώνα με ελάχιστη διαφορά από τον περυσινό νικητή Νίκο Συρίγο, που είναι και μαθητής του!

Το σίγουρο είναι πως η εμπειρία θα μείνει αξέχαστη και ο χρόνος, για το 9ο Corinth Canal SUP Crossing, δεν θα λέει να περάσει...





* Φωτογραφίες: Ηλίας Μερτής, Άγγελος Λαμπρόπουλος







Στατιστικά «8ου Corinth Canal SUP Crossing»

Συμμετοχές: 434 (335 το 2017)

Εκκίνησαν: 408 (283 το 2017)

Χιλιομετρική απόσταση: 6.343 μέτρα

Μέγιστο πλάτος διώρυγας: 24,60 μέτρα

Μέγιστο βάθος διώρυγας: 8 μέτρα

Ύψος τειχών διώρυγας: 80 μέτρα

Κατηγορίες: 15





