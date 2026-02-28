Η AEGEAN ενημερώνει ότι προχωρά σε ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα ακυρώνονται οι παρακάτω πτήσεις:

Ημερομηνία Αριθμός πτήσης Από Προς

28/2/2026 A3966 Αθήνα – Ερμπίλ

28/2/2026 Α3 926 Αθήνα – Τελ Αβίβ

28/2/2026 Α3 927 Τελ Αβίβ – Αθήνα

28/2/2026 Α3 928 Αθήνα – Τελ Αβίβ

01/03/2026 Α3 967 Ερμπίλ – Αθήνα

01/03/2026 Α3 929 Τελ Αβίβ – Αθήνα

01/03/2026 Α3 926 Αθήνα – Τελ Αβίβ

01/03/2026 A3 927 Τελ Αβίβ – Αθήνα

01/03/2026 A3 922 Αθήνα Τελ – Αβίβ

01/03/2026 Α3 946 Αθήνα – Βηρυτός

01/03/2026 A3 958 Αθήνα – Ντουμπάι

01/03/2026 A3 959 Ντουμπάι – Αθήνα

01/03/2026 A3 956 Αθήνα Αμπού – Ντάμπι

01/03/2026 A3 957 Αμπού Ντάμπι – Αθήνα

02/03/2026 A3 929 Τελ Αβίβ – Αθήνα

02/03/2026 Α3 946 Αθήνα – Βηρυτός

02/03/2026 A3 947 Βηρυτός – Αθήνα

02/03/2026 A3 924 Αθήνα – Τελ Αβίβ

02/03/2026 A3 925 Τελ Αβίβ – Αθήνα

02/03/2026 A3 926 Αθήνα – Τελ Αβίβ

02/03/2026 A3 927 Τελ Αβίβ – Αθήνα

02/03/2026 A3 964 Αθήνα – Βαγδάτη

02/03/2026 Α3 928 Αθήνα – Τελ Αβίβ

02/03/2026 Α3 528 Λάρνακα – Τελ Αβίβ

03/03/2026 Α3 965 Βαγδάτη – Αθήνα

03/03/2026 Α3 947 Βηρυτός – Αθήνα

03/03/2026 Α3 929 Τελ Αβίβ – Αθήνα

03/03/2026 Α3 529 Τελ Αβίβ – Λάρνακα

Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.

Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Αμπού Ντάμπι και το Ντουμπάι, για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 10 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 31 Μαρτίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.

Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι επιβάτες μπορούν να επισκέπτονται το site της AEGEAN www.aegeanair.com.