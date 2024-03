Η κινεζική αεροπορική εταιρεία Air China και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) ανακοίνωσαν την επέκταση των προγραμματισμένων δρομολογίων στη γραμμή Αθήνα-Πεκίνο με δύο επιπλέον πτήσεις την εβδομάδα από τις αρχές Απριλίου.

Μέχρι και το τέλος Μαρτίου θα γίνονται τρείς πτήσεις την εβδομάδα και από τις αρχές Απριλίου θα γίνονται πέντε και μάλιστα με το νέο Airbus A350-941, που είναι πολύ μεγαλύτερο από το A330 που χρησιμοποιείται. Το νέο αεροσκάφος προσφέρει 32 business θέσεις, 24 premium θέσεις και 255 οικονομικές θέσεις.

Με την αύξηση των πτήσεων οι κινέζοι γιορτάζουν τη χρονιά του δράκου και ταυτόχρονα φέρνουν πιο κοντά τις δύο χώρες και τους δύο πολιτισμούς.

Ο Fan Heyun, Γενικός Διευθυντής της Air China Athens, δήλωσε ότι η αύξηση της διαθεσιμότητας θέσεων είναι 128% φέτος σε σύγκριση με το 2023 για το δρομολόγιο Αθήνα-Πεκίνο του αερομεταφορέα.

H Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών δήλωσε:

« Η κινεζική αγορά κατέγραψε ανάκαμψη στο 90% του 2019. Είμαστε σωστά “τοποθετημένοι” για το 2024. Το «Ελευθέριος Βενιζέλος» είναι ένα αεροδρόμιο έτοιμο να υποδεχτεί Κινέζους ταξιδιώτες».

Η συχνότητα των δρομολογίων μεταξύ Αθήνας και Πεκίνου ενισχύεται κατά 67% το 2024, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ Ευρώπης και Κίνας διαμορφώνεται στο 2,8%.Το διάστημα από τις 10 έως τις 17 Φεβρουαρίου, όταν εορτάστηκε το Κινέζικο Νέο Έτος, καταγράφηκαν 474 εκατ. ταξίδια εσωτερικού, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 19%.

Στην εκδήλωση της Air China παραβρέθηκε ο Lai Bo, Minister Counsellor, Embassy of the People’s Republic of China in the Hellenic Republic, ο οποίος αναφέρθηκε στο μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν τον Μάρτιο του 2022 η ελληνική κυβέρνηση και η κινεζική.