Υπάρχουν ταξίδια που ξεκινούν όταν φτάνεις στον προορισμό και άλλα που αρχίζουν πολύ νωρίτερα: από τη στιγμή που ανοίγεις τον χάρτη και φαντάζεσαι διαδρομές, γεύσεις, εικόνες, και τη λαχτάρα της εμπειρίας. Το ταξίδι στην Ιταλία ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Με την προσφορά Early Booking -20% της Superfast Ferries, όσοι σχεδιάζουν από νωρίς το επόμενο ταξίδι τους κερδίζουν όχι μόνο στην τιμή, αλλά και στην ποιότητα της διαδρομής. Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις και έκδοση εισιτηρίων έως τις 28/02/2026, για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν έως και τις 31/12/2026, δίνοντας άνεση χρόνου και ευελιξία στον σχεδιασμό. Όλες οι λεπτομέρειες της προσφοράς είναι διαθέσιμες online εδώ, για όσους θέλουν να οργανώσουν το ταξίδι τους και να απολαύσουν τον σχεδιασμό του χωρίς βιασύνη.

Η Ιταλία, ως συναρπαστική εμπειρία εξερεύνησης

Η Ιταλία δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ένας προορισμός που συνδυάζει πολιτισμό, ιστορία και καθημερινές απολαύσεις με έναν τρόπο μοναδικό. Από τις εμβληματικές πόλεις με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, μέχρι τα μικρά χωριά της, όπου ο χρόνος μοιάζει να κυλά αλλιώς. Κάθε στάση έχει κάτι μοναδικό να αφηγηθεί. Η Τέχνη συνυπάρχει με τη γαστρονομία, η Αρχιτεκτονική με τη σύγχρονη ζωή και η μακραίωνη ιστορία με το δυναμικό παρόν, δημιουργώντας ένα ταξίδι γεμάτο εναλλαγές.

Roadtrip στη χώρα των Δόγηδων

Για όσους αγαπούν τις διαδρομές, η Ιταλία είναι ιδανική για roadtrip. Η δυνατότητα να ταξιδεύεις με το δικό σου αυτοκίνητο σημαίνει ελευθερία κινήσεων και μοναδικές ευκαιρίες για εξερεύνηση. Παίρνεις μαζί φίλους, οικογένεια, ακόμη και το κατοικίδιό σου, χωρίς περιορισμούς στις αποσκευές και χωρίς να εξαρτάσαι από ωράρια.

Με τη Superfast Ferries, το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο και συνεχίζεται στον δρόμο, μέσα από τοπία, μικρές πόλεις και απρόσμενες στάσεις, που κάνουν κάθε διαδρομή μοναδική.

Οικογενειακές διακοπές που μένουν αξέχαστες

Οι οικογενειακές αποδράσεις χρειάζονται άνεση και επιλογές που να καλύπτουν όλους. Η Ιταλία προσφέρει ακριβώς αυτό το μείγμα, με θεματικά πάρκα, φυσικά τοπία, λίμνες και πόλεις που συνδυάζουν ψυχαγωγία και πολιτισμό.

Το ταξίδι με τη Superfast Ferries διευκολύνει την εμπειρία, καθώς η δυνατότητα να έχεις το όχημα σου μαζί, δίνει μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία. Οι γεύσεις της ιταλικής κουζίνας, από την αυθεντική πίτσα μέχρι τα τοπικά γλυκά και τον espresso, συμπληρώνουν τις καθημερινές στιγμές με απλές, αλλά αξέχαστες απολαύσεις.

Ταξίδι με φίλους, βόλτες και διασκέδαση

Ένα ταξίδι με φίλους στην Ιταλία έχει πάντα διαφορετική ενέργεια. Οι βόλτες στα στενά της Νάπολης, οι εικόνες της Ακτής Αμάλφι ή η έντονη νυχτερινή ζωή της Μπολόνια δημιουργούν ένα σκηνικό που συνδυάζει εξερεύνηση και διασκέδαση.

Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία στις μετακινήσεις, τα συνδυαστικά πακέτα Sail & Rail δίνουν τη δυνατότητα να συνεχιστεί το ταξίδι και πέρα από τα σύνορα της Ιταλίας, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες ευρωπαϊκές εμπειρίες.

Άνεση εν πλω για μικρούς και μεγάλους

Στα πλοία της Superfast Ferries, το ταξίδι είναι συνώνυμο της άνεσης. Τα εσωτερικά και εξωτερικά μπαρ προσφέρουν επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας, ενώ τα à la carte και self service εστιατόρια συνδυάζουν ποιότητα και ποικιλία, με πιάτα και κρασιά από Έλληνες και ξένους παραγωγούς.

Οι καμπίνες, από τις κλασικές έως τις αναβαθμισμένες Lux, καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, ενώ οι pet-friendly επιλογές επιτρέπουν στους ταξιδιώτες να μοιραστούν τη διαδρομή με το κατοικίδιό τους.

Οι μικροί επιβάτες έχουν και αυτοί τον δικό τους χώρο, με τους Fasteritos να τους περιμένουν στη reception και τις θεματικές καμπίνες να μετατρέπουν το ταξίδι σε παιχνίδι.

Seamore: Ο ψηφιακός βοηθός που φέρνει το ταξίδι στην οθόνη

Η εμπειρία γίνεται ακόμη πιο απλή με το νέο mobile app seamore, τον ψηφιακό βοηθό των Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Με αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων κατά την κράτηση, συγκεντρωμένη προβολή όλων των ταξιδιών και πλήρη πρόσβαση στο πρόγραμμα Seasmiles, το app βοηθά στην οργάνωση πριν και μετά το ταξίδι.

Είναι διαθέσιμο σε GooglePlay & AppStore. Δείτε πληροφορίες εδώ.

Προνόμια που ακολουθούν κάθε διαδρομή

Το πρόγραμμα επιβράβευσης Seasmiles προσθέτει επιπλέον αξία σε κάθε ταξίδι. Με την εγγραφή, μέσω του https://seasmiles.com/el/ ή εν πλω. μαζεύεις πόντους, τους εξαργυρώνεις για εισιτήρια και απολαμβάνεις προνόμια σε 250+ συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Η κάρτα, που είναι πλέον βιοδιασπώμενη, μπορεί να εκδοθεί ακόμα και εν πλω (Blue & Silver μέλη). Παράλληλα, η on-board infotainment πλατφόρμα @sea προσφέρει ψυχαγωγικό και ενημερωτικό περιεχόμενο μέσω του wifi των πλοίων.

ΑtticaGroup: Η εταιρεία, που ενώνει προορισμούς

Με στόλο 37 πλοίων και παρουσία σε περισσότερους από 55 προορισμούς στην Ελλάδα και στις γραμμές εξωτερικού, η Attica Group συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Και με την προσφορά Early Booking -20%, το ταξίδι στην Ιταλία αποκτά νόημα από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού του.

Επωφελήσου άμεσα και κάνε κράτηση μέχρι 28/02/2026.