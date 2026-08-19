Ισχυρή δυναμική συνεχίζει να καταγράφει η αεροπορική κίνηση στην Ελλάδα, με τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece να καταγράφουν σημαντική αύξηση τον Ιούλιο του 2026. Συνολικά, σχεδόν 6,9 εκατομμύρια επιβάτες πέρασαν από τα αεροδρόμια μέσα σε έναν μήνα, σημειώνοντας άνοδο 5,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025.

Σε απόλυτους αριθμούς, η αύξηση μεταφράζεται σε περίπου 353.000 περισσότερους επιβάτες μέσα σε έναν χρόνο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία της ταξιδιωτικής ζήτησης κατά τη φετινή τουριστική περίοδο.

Στο επίκεντρο η διεθνής κίνηση

Καθοριστική για την πορεία των αφίξεων ήταν η διεθνής επιβατική κίνηση, η οποία ανήλθε σε περίπου 5,97 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 5,2% ή περίπου 293.000 επιπλέον ταξιδιώτες σε σχέση με πέρυσι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αεροπορικές συνδέσεις με τη Μέση Ανατολή. Παρά τη γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή, η κίνηση από και προς τη συγκεκριμένη αγορά αυξήθηκε κατά 26,7%, δηλαδή περίπου 45.000 επιβάτες περισσότερους σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.

Τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση της συνολικής κίνησης είχαν τα αεροδρόμια της Κέρκυρας, της Ρόδου, των Χανίων και της Θεσσαλονίκης, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς κόμβους της τουριστικής κίνησης στη χώρα.

Αναλυτικά οι αφίξεις επιβατών το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026:

Θεσσαλονίκη: 4.607.052 επιβάτες (+5,4%)

4.607.052 επιβάτες (+5,4%) Ρόδος: 3.810.492 επιβάτες (+3,4%)

3.810.492 επιβάτες (+3,4%) Κέρκυρα: 2.541.721 επιβάτες (+7,9%)

2.541.721 επιβάτες (+7,9%) Χανιά: 2.411.476 επιβάτες (+9,5%)

2.411.476 επιβάτες (+9,5%) Σαντορίνη: 1.332.574 επιβάτες (+5,7%)

Η εικόνα του Ιουλίου έρχεται να ενισχύσει τα ήδη θετικά στοιχεία του πρώτου επταμήνου. Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2026, περισσότεροι από 20,5 εκατομμύρια επιβάτες διακινήθηκαν μέσω των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport Greece, καταγράφοντας συνολική αύξηση 5,4%.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού και τη συνεχιζόμενη ζήτηση για ελληνικούς προορισμούς, με το διεθνές ταξιδιωτικό ρεύμα να παραμένει ο βασικός κινητήριος μοχλός της επιβατικής κίνησης. Πρώτοι σε αφίξεις αναδείχτηκαν οι Βρετανοί με τα πλήρη στοιχεία να διαμορφώνονται ως εξής:

Ηνωμένο Βασίλειο: 1.431.733 επιβάτες (8.678 πτήσεις)

1.431.733 επιβάτες (8.678 πτήσεις) Ελλάδα – εσωτερικές πτήσεις: 957.474 επιβάτες (10.841 πτήσεις)

957.474 επιβάτες (10.841 πτήσεις) Γερμανία: 860.140 επιβάτες (5.473 πτήσεις)

860.140 επιβάτες (5.473 πτήσεις) Ιταλία: 742.009 επιβάτες (5.003 πτήσεις)

742.009 επιβάτες (5.003 πτήσεις) Πολωνία: 419.647 επιβάτες (2.315 πτήσεις)

Την πρώτη δεκάδα από τις δεξαμενές επισκεπτών συμπληρώνουν η Ολλανδία, η Γαλλία, το Ισραήλ, η Δανία και η Αυστρία.