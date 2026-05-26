Υπάρχει μια στιγμή πριν από κάθε ταξίδι που κάνει τη διαφορά: εκεί όπου η ιδέα γίνεται κράτηση και το πλάνο αρχίζει να αποκτά μορφή. Δεν είναι απλώς η αναχώρηση που μετρά, αλλά όλη η διαδρομή μέχρι εκεί: η οργάνωση, οι επιλογές, η εμπειρία που χτίζεται βήμα-βήμα. Σε αυτή τη λογική, το σύγχρονο ταξίδι δεν ξεκινά στον προορισμό, αλλά πολύ νωρίτερα.

Ξεκινά με την Blue Star Ferries, που δίνει το σύνθημα της απόδρασης και επαναπροσδιορίζει τον τρόπο μετακίνησης προς τα ελληνικά νησιά, με έμφαση στη συνολική εμπειρία. Με παρουσία σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, προσφέρει ένα σταθερό και οργανωμένο δίκτυο, που καλύπτει διαφορετικά ταξιδιωτικά σενάρια, από σύντομα ανοιξιάτικα breaks έως τις βασικές καλοκαιρινές αποδράσεις.

Η εμπειρία αρχίζει ψηφιακά. Με μία γρήγορη περιήγηση στο bluestarferries.com, μπορείς να δημιουργήσεις το προσωπικό σου προφίλ, να αναζητήσεις προορισμούς και να ολοκληρώσεις την κράτηση με απλές κινήσεις. Μπορείς να τους βρεις εδώ και να σχεδιάσεις το ταξίδι σου εύκολα και γρήγορα.

Ταξίδι στη γεύση, τις αγορές και την απόλαυση εν πλω

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι παροχές καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις. Οι επιλογές εστίασης περιλαμβάνουν A la Carte εστιατόρια με πιάτα που βασίζονται σε ελληνικά προϊόντα και συνοδεύονται από επιλεγμένες λίστες κρασιών, αλλά και self-service λύσεις για πιο άμεση εξυπηρέτηση. Παράλληλα, τα Bonheur bars, που λειτουργούν σε πλοία όπως τα Blue Star Naxos και Blue Star Paros, εισάγουν μια σύγχρονη προσέγγιση στην κατηγορία snack και καφέ.

Η συνολική εμπειρία ενισχύεται και από συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως καταστήματα με είδη ένδυσης, ταξιδιού και ξεχωριστά λογοτυπημένα προϊόντα Blue Star Ferries, καθώς και διαθέσιμα ΑΤΜ μέσα στα πλοία του στόλου.

Στον τομέα της συνδεσιμότητας, παρέχεται Wi-Fi με προνομιακή έκπτωση 10% για όσους επιλέξουν να το εξασφαλίσουν πριν την αναχώρηση. Μάθε περισσότερα εδώ.

Η Blue Star Ferries δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις οικονομικές προσφορές που σε διευκολύνουν να ταξιδέψεις σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Νησιά Βορείου Αιγαίου με μοναδικές εκπτώσεις που φτάνουν έως και 50% για συγκεκριμένες κατηγορίες.

Δες ενδεικτικά τις προσφορές που ισχύουν και διάλεξε την λύση που ταιριάζει στο επόμενο ταξίδι σου:

• 50% σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές & παιδιά

• 50% με το πρόγραμμα CU & TY σε συνεργασία με την VODAFONE για τις γραμμές Κυκλάδων και Δωδεκανήσου

• 25% έκπτωση σε 4κλινη καμπίνα

• Έως 30% έκπτωση στα μέλη seasmiles

• 20% έκπτωση επιστροφής στα Ι.Χ. στη γραμμής της Δωδεκανήσου

Το mobile app seamore ενισχύει όλη τη διαδικασία του ταξιδιού, λειτουργώντας ως προσωπικός ταξιδιωτικός βοηθός.

Mε μοντέρνο σχεδιασμό, εύκολη πλοήγηση και λειτουργίες που θα σου λύσουν τα χέρια!

Τι σου προσφέρει το νέο app; Κάνει το ταξίδι σου πιο απλό από ποτέ!

Αποθηκεύεις τους συνταξιδιώτες, τα οχήματα και τα κατοικίδιά σου και κάνεις την κράτησή σου πιο εύκολα και γρήγορα από ποτέ!

Βλέπεις όλα σου τα ταξίδια, τα προηγούμενα και τα επόμενα!

Βρίσκεις πληροφορίες για όλους μας τους προορισμούς, προτάσεις για ταξίδια και τις διαθέσιμες εκπτώσεις.

Κάνεις εύκολα το web check in σου!

Κι αν είσαι μέλος Seasmiles, έχεις την πλήρη εικόνα του λογαριασμού σου.

Κάνε εγγραφή και συνδέσου τώρα στο ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον των Superfast Ferries, Βlue Star Ferries, Hellenic Seaways, Anek Lines, mobile app seamore & Seasmiles με έναν κοινό κωδικό!

Πρόγραμμα Επιβράβευσης Seasmiles

Γίνε και εσύ μέλος εύκολα και γρήγορα μέσω του seasmiles.com ή εν πλω!

Απόκτησε ΔΩΡΕΑΝ ή με έκπτωση εισιτήρια, εξαργυρώνοντας seasmiles

Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.

@sea, ένα διαδραστικό portal εν πλω

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με το @sea, ένα διαδραστικό portal εν πλω, που προσφέρει πρόσβαση σε ψυχαγωγικό και ενημερωτικό περιεχόμενο, δίνοντας τη δυνατότητα στον επιβάτη να αξιοποιήσει τον χρόνο του δημιουργικά. Επισκέψου το και μάθε χρήσιμες πληροφορίες για το ταξίδι σου, άκουσε podcast και μουσική, βρες παιχνίδια για να ψυχαγωγηθούν τα μικρά παιδιά, εκμεταλλεύσου τον χρόνο σου όσο ταξιδεύεις και κλείσε δραστηριότητες στο νησί, και πολλά άλλα!

Σε μια περίοδο όπου ο σχεδιασμός των διακοπών ξεκινά νωρίτερα και γίνεται πιο συνειδητός, το ταξίδι γίνεται αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εμπειρίας και η Blue Star Ferries ξέρει να το κάνει συναρπαστικό, προσεγγίζοντας αγαπημένους προορισμούς στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και στο Β.Α. Αιγαίο.

Με στόλο 33 πλοίων, η Attica Group δραστηριοποιείται με τα εμπορικά σήματα Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Αnek Lines, συνδέοντας καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους περισσότερους από 55 προορισμούς, στην Ελλάδα και στις γραμμές εξωτερικού (Ελλάδα – Ιταλία), προσφέροντας σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες.