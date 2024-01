Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2024 – Οι επιβάτες της Emirates που προγραμματίζουν να επισκεφτούν το Ντουμπάι φέτος το χειμώνα, έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από μοναδικές προσφορές. Από τις 12 Ιανουαρίου, οι επιβάτες της αεροπορικής εταιρείας που πετούν προς ή μέσω Ντουμπάι και έχουν ενδιάμεση στάση διάρκειας 8 ή περισσότερων ωρών, θα έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από δωρεάν εισιτήρια για δύο από τα δημοφιλέστερα τουριστικά αξιοθέατα του Ντουμπάι – το «Mουσείο του Μέλλοντος» και το Υδάτινο Πάρκο «Atlantis Aquaventure».

Το Μουσείο του Μέλλοντος στο Ντουμπάι «ταξιδεύει» τους επισκέπτες του στο μέλλον και συγκεκριμένα σε 50 χρόνια από το σήμερα. Επιπλέον, οι επισκέπτες του Ντουμπάι έχουν τη ευκαιρία να απολαύσουν τις βουτιές τους στις νεροτσουλήθρες του «Atlantis Aquaventure», του μεγαλύτερου υδάτινου πάρκου στον κόσμο.

Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για αγορές εισιτηρίων που θα πραγματοποιηθούν από τις 12 Ιανουαρίου έως και την 1η Φεβρουαρίου 2024 και για πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 15 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2024. Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις κατηγορίες θέσεων και κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας της emirates.com, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Emirates, μέσω του γραφείου έκδοσης εισιτηρίων της Emirates, είτε μέσω συνεργαζόμενων ταξιδιωτικών πρακτόρων και μπορούν να εξαργυρωθούν τουλάχιστον 96 ώρες πριν από την αναχώρηση της πτήσης των επιβατών.

Εξερευνήστε το Ντουμπάι με την Emirates

Με σύμμαχο τον αίθριο καιρό και τις εκατοντάδες μοναδικές προσφορές αυτή την περίοδο, οι χειμερινοί μήνες αποτελούν την καλύτερη εποχή για ταξίδι στο Ντουμπάι. Αν επιθυμείτε να απολαύσετε μια ηλιόλουστη μέρα στις όμορφες παραλίες, να ψωνίσετε στο Dubai Mall, να θαυμάσετε τη θέα από το πιο ψηλό κτίριο του κόσμου, που δεν είναι άλλο από το Burj Khalifa και να δειπνήσετε στα καλύτερα εστιατόρια της πόλης, τότε το Ντουμπάι αποτελεί σίγουρα τον ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις των χειμερινών ταξιδιών αυτή τη περίοδο. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από τα προνόμια των προγραμμάτων της Emirates:

My Emirates Pass: Επωφεληθείτε από τις εκατοντάδες προσφορές στο Ντουμπάι και τα ΗΑΕ με το My Emirates Pass. Οι επιβάτες της Emirates που ταξιδεύουν προς ή μέσω Ντουμπάι έως τις 31 Μαρτίου 2024, έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από ένα μεγάλο εύρος προσφορών σε εκατοντάδες καταστήματα λιανικής, κέντρα αναψυχής και εστίασης, , καθώς και σε δημοφιλή αξιοθέατα και πολυτελή σπα, επιδεικνύοντας απλώς την κάρτα επιβίβασής τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές του My Emirates Pass, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.emirates.com/myemiratespass.

Emirates Skywards Partners: Τα μέλη του βραβευμένου προγράμματος Skywards της Emirates μπορούν να κερδίσουν Μίλια και να επωφεληθούν από τις καθημερινές αγορές τους σε καταστήματα λιανικής στα ΗΑΕ μέσω της εφαρμογής Skywards Everyday. Επιπλέον, τα μέλη μπορούν να εξαργυρώσουν Μίλια σε αεροπορικά εισιτήρια και αναβαθμίσεις, καθώς και σε εισιτήρια για συναυλίες και αθλητικές εκδηλώσεις μέσω Skywards Exclusives. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Skywards της Emirates, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.emirates.com/cy/greek/skywards/.

Η Emirates εξυπηρετεί περισσότερους από 130 προορισμούς σε έξι ηπείρους και αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί 7 πτήσεις την εβδομάδα από Αθήνα προς Ντουμπάι.