Στις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης φιγουράρουν και φέτος πέντε ελληνικές, που δείχνουν πως η χώρα μας παραμένει ένας από τους σημαντικότερους και ωραιότερους προορισμούς διακοπών για την γηραιά ήπειρο. Σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη του αναγνωρισμένου οργανισμού European Best Destinations για το 2026, η χώρα μας κατάφερε να κατακτήσει τις μισές θέσεις στη λίστα με τις 10 κορυφαίες παραλίες της Ευρώπης, αναδεικνύοντας πέντε μοναδικές ελληνικές ακτές στην ελίτ του ευρωπαϊκού καλοκαιριού.

Η απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης

Η τελική επιλογή και η κατάταξη των ακτών δεν έγινε τυχαία. Η έρευνα βασίστηκε σε μια πληθώρα αυστηρών κριτηρίων που εξετάστηκαν λεπτομερώς, στα οποία περιλαμβάνονται:

Η εξαιρετική ποιότητα και η καθαρότητα των νερών.

Η φυσική ομορφιά και το ιδιαίτερο ανάγλυφο του τοπίου.

Η προσβασιμότητα για τους επισκέπτες.

Οι διαθέσιμες δραστηριότητες και η καταλληλότητα των ακτών για οικογένειες.

Τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Για τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος συνυπολογίστηκαν τόσο οι προσωπικές εμπειρίες και οι ψήφοι χιλιάδων ταξιδιωτών, όσο και οι εξειδικευμένες αξιολογήσεις των ίδιων των συντακτών του διεθνούς οργανισμού.

Ποιες είναι οι 5 ελληνικές ακτές

Την πρώτη θέση της ευρωπαϊκής λίστας κατέλαβε η παραλία Praia de Monte Clérigo στην περιοχή του Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, η οποία βρίσκεται εντός προστατευόμενου Φυσικού Πάρκου και αποτελεί πόλο έλξης για πεζοπόρους και λάτρεις των θαλάσσιων σπορ.

Ωστόσο, η Ελλάδα ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής, με τρεις μάλιστα ελληνικές παραλίες να πλασάρονται απευθείας στην πρώτη τετράδα: Πρόκειται για τις παραλίες:

Βουτούμι (Αντίπαξοι): Κατέκτησε τη 2η θέση, αποτελώντας την υψηλότερη ελληνική διάκριση στη φετινή λίστα.

Φτέρι (Κεφαλονιά): Βρίσκεται στην 3η θέση της Ευρώπης, συνεχίζοντας ένα σερί διεθνών βραβεύσεων και διακρίσεων.

Ελαφονήσι (Κρήτη): Κατέλαβε την 4η θέση, παραμένοντας σταθερά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και πολυβραβευμένα παραθαλάσσια τοπία διεθνώς.

Ροβινιά (Κέρκυρα): Αναδείχθηκε στην 8η θέση της γενικής κατάταξης.

Παλαιοκαστρίτσα (Κέρκυρα): Συμπληρώνει την ελληνική παρουσία, κλείνοντας πανηγυρικά τη δεκάδα στη 10η θέση.

Η εντυπωσιακή αυτή διάκριση έρχεται να ισχυροποιήσει τη διεθνή φήμη της Ελλάδας, αποδεικνύοντας ότι το μοναδικό φυσικό περιβάλλον και οι ελληνικές θάλασσες παραμένουν ο απόλυτος θερινός προορισμός για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες.