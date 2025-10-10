Μαγευτικό ελληνικό Φθινόπωρο, μία από τις πιο όμορφες εποχές για ταξίδια στο Αιγαίο. Με ήπιες θερμοκρασίες, καλοτάξιδες θάλασσες και χαλαρούς ρυθμούς.

Ιδανική εποχή για μία απόδραση στις Κυκλάδες, που αποκαλύπτουν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα. Σε αυτό το ταξίδι, η Blue Star Ferries, μέλος της Attica Group, παραμένει σταθερός σύμμαχος, προσφέροντας δρομολόγια όλο τον χρόνο, με στόλο 11 σύγχρονων πλοίων, που συνδέουν καθημερινά τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Οι αποδράσεις εκτός καλοκαιρινής περιόδου επιφυλάσσουν μοναδικά πλεονεκτήματα. Η ατμόσφαιρα είναι πιο γνήσια, οι παραλίες ήρεμες, τα γραφικά σοκάκια πιο προσιτά και η επαφή με τον τόπο και τους ανθρώπους βαθύτερη. Με τις προσφορές της Blue Star Ferries, που φτάνουν έως και 50%, το ταξίδι γίνεται ακόμη πιο δελεαστικό.

Για τους λάτρεις της Νάξου, τα ειδικά πακέτα Stay & Ferry αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία: διαμονή σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία 4*, στο Naxos Resort και το Galaxy Hotel, σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό, σε συνδυασμό με ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής από μόλις 81€ ανά άτομο/διανυκτέρευση.

Seamore: ο προσωπικός σου ταξιδιωτικός βοηθός

Η Blue Star Ferries φροντίζει να κάνει τον προγραμματισμό των ταξιδιών ακόμα πιο εύκολο με το νέο mobile app seamore. Με μοντέρνο σχεδιασμό και φιλικό περιβάλλον, το app επιτρέπει:

Ταχύτερες κρατήσεις με αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων επιβατών, οχημάτων και κατοικιδίων.

Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα ταξίδια, προγραμματισμένα και πραγματοποιημένα.

Διαχείριση λογαριασμού Seasmiles και εξαργύρωση πόντων για δωρεάν ή εκπτωτικά εισιτήρια.

Διαθέσιμο σε Google Play και App Store, το seamore αποτελεί το νέο, ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον για τα ταξίδια σου με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης στον λογαριασμό σου για Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines.

Γαστρονομία και εμπειρίες αγορών εν πλω

Στα πλοία της Blue Star Ferries, το ταξίδι ξεκινά ήδη από το πρώτο βήμα στο κατάστρωμα. Οι επιβάτες απολαμβάνουν γευστικές επιλογές στα A la Carte και Self Service εστιατόρια, με εμπνευσμένες δημιουργίες και πλούσια λίστα κρασιών. Στα Bonheur bars των Blue Star Naxos και Blue Star Paros, το ταξίδι αποκτά premium χαρακτήρα με εκλεκτό καφέ και επιλογές εμπνευσμένες από την κουλτούρα του κρασιού.

Παράλληλα, τα καταστήματα εν πλω δίνουν τη δυνατότητα για αγορές κοσμημάτων, καλλυντικών, ειδών ένδυσης και λογοτυπημένων προϊόντων, ενώ η ύπαρξη ATM προσφέρει ευκολία σε κάθε ανάληψη.

Πρόγραμμα επιβράβευσης Seasmiles

Μην ξεχνάς το πρόγραμμα επιβράβευσης Seasmiles. Μπορείς να εκδώσεις την κάρτα σου μέσω του https://seasmiles.com/el/ ή εν πλω. Μάζεψε seasmiles και εξαργύρωσέ τα για έκδοση εισιτηρίων με έκπτωση ή και εντελώς δωρεάν.

Το πρόγραμμα Seasmiles αναβαθμίζει την εμπειρία ταξιδιού, προσφέροντας αποκλειστικά προνόμια με περισσότερους από 250 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Η κάρτα είναι πλέον βιοδιασπώμενη, συνδυάζοντας την καινοτομία με τη βιωσιμότητα. Μάλιστα, για τα μέλη της Blue ή Silver βαθμίδας υπάρχει η επιλογή εκτύπωσης της φυσικής κάρτας εν πλω.

Ψυχαγωγία και ενημέρωση με @sea

Μέσα από την on-board infotainment πλατφόρμα @sea, όλοι οι επιβάτες έχουν πρόσβαση σε ενημερωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, όπως podcasts, μουσική και χρήσιμες πληροφορίες για το ταξίδι, απευθείας από το wifi των πλοίων.

Η Blue Star Ferries είναι σημείο αναφοράς στις θαλάσσιες μετακινήσεις, προσφέροντας αξιόπιστες, ποιοτικές και σύγχρονες υπηρεσίες. Το φθινόπωρο, οι Κυκλάδες σε καλούν να τις ζήσεις πιο αυθεντικά – και η Blue Star Ferries σε ταξιδεύει εκεί με άνεση και προσιτές επιλογές.

Μέλος της Attica Group, που με στόλο 37 πλοίων με τα εμπορικά σήματα Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Αnek Lines, συνδέει καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους περισσότερους από 55 προορισμούς, στην Ελλάδα και στις γραμμές εξωτερικού (Ελλάδα – Ιταλία), προσφέροντας υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες.