Η Αμοργός συνδυάζει την κυκλαδίτικη ομορφιά με τη γαλήνη και την αυθεντικότητα. Με τα καθημερινά δρομολόγια της SEAJETS από τον Πειραιά και διάρκεια ταξιδιού μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά, το νησί γίνεται πιο προσιτό από ποτέ, είτε για πολυήμερες διακοπές είτε για μια σύντομη καλοκαιρινή απόδραση.

Με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως, η SEAJETS προσφέρει γρήγορο και άνετο ταξίδι, ενώ μπορείς παράλληλα να μεταφέρεις το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα σου, ώστε να εξερευνήσεις κάθε γωνιά της Αμοργού με τον δικό σου ρυθμό.

Silver, Club ή Platinum, όλες οι κατηγορίες θέσεων διαθέτουν άνετα καθίσματα αεροπορικού τύπου και υπηρεσίες που κάνουν το ταξίδι ευχάριστο από την πρώτη στιγμή.

Η Αμοργός και η ιστορία της

Η Αμοργός κατοικείται από την 3η χιλιετία π.Χ. και υπήρξε σημαντικό κέντρο του Κυκλαδικού Πολιτισμού. Στην αρχαιότητα αναπτύχθηκαν τρεις ισχυρές πόλεις, η Αρκεσίνη, η Αιγιάλη και η Μινώα, τα ερείπια των οποίων σώζονται μέχρι σήμερα.

Το νησί γνώρισε ιδιαίτερη ακμή κατά τη βυζαντινή περίοδο, ενώ αργότερα πέρασε στην κυριαρχία των Ενετών. Η πλούσια ιστορία του αποτυπώνεται στα μοναστήρια, στους πύργους, στα αρχαία μονοπάτια και στους παραδοσιακούς οικισμούς που διατηρούν αναλλοίωτη την αυθεντική κυκλαδίτικη φυσιογνωμία.

Το κορυφαίο αξιοθέατο του νησιού είναι αναμφίβολα η Μονή της Παναγίας Χοζοβιώτισσας, χτισμένη τον 11ο αιώνα πάνω σε έναν απόκρημνο βράχο, περίπου 300 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια του Αιγαίου και ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία των Κυκλάδων, χάρη στην εντυπωσιακή θέα στο απέραντο γαλάζιο.

Τα χωριά και οι παραλίες που αξίζει να επισκεφθείτε

Η Χώρα της Αμοργού ξεχωρίζει για τα κατάλευκα σπίτια, τις ανεμόσκαλες, τα πλακόστρωτα σοκάκια και τα μικρά καφέ που δημιουργούν μια ατμόσφαιρα αυθεντικής κυκλαδίτικης φιλοξενίας.

Στα βόρεια του νησιού, η Αιγιάλη αποτελεί αγαπημένο σημείο για χαλαρές διακοπές, ενώ τα ορεινά χωριά Θολάρια και Λαγκάδα προσφέρουν μοναδική θέα στο Αιγαίο, παραδοσιακές ταβέρνες και όμορφες διαδρομές για πεζοπορία.

Η Αμοργός φημίζεται για τα πεντακάθαρα νερά της και τις παραλίες που διατηρούν τον φυσικό τους χαρακτήρα.

Ξεχωρίζουν:

η Αγία Άννα , γνωστή από τα γυρίσματα της ταινίας The Big Blue,

, γνωστή από τα γυρίσματα της ταινίας The Big Blue, ο Μούρος , με τα σμαραγδένια νερά και τις θαλάσσιες σπηλιές,

, με τα σμαραγδένια νερά και τις θαλάσσιες σπηλιές, η Λεβρωσσός , με τη χρυσή άμμο,

, με τη χρυσή άμμο, η Αιγιάλη , ιδανική για οικογένειες,

, ιδανική για οικογένειες, και η απομονωμένη Καλοταρίτισσα, για όσους αναζητούν ηρεμία.

Πεζοπορία, γεύσεις και αυθεντικές εμπειρίες

Η Αμοργός διαθέτει ένα από τα καλύτερα οργανωμένα δίκτυα πεζοπορικών μονοπατιών στις Κυκλάδες. Παλιά καλντερίμια ενώνουν μοναστήρια, αρχαίους οικισμούς και απομονωμένες παραλίες, προσφέροντας μοναδικές εικόνες του αιγαιοπελαγίτικου τοπίου.

Στη γαστρονομία ξεχωρίζουν η συνταγή για το περίφημο πατατάτο, το κατσικάκι που μαγειρεύεται παραδοσιακά στα πανηγύρια, τα ντόπια τυριά, το θυμαρίσιο μέλι και το αρωματικό τοπικό ποτό ψημένη ρακή, που αποτελεί σήμα κατατεθέν του νησιού.

Καθημερινά δρομολόγια με τη SEAJETS

Με καθημερινά δρομολόγια από τον Πειραιά και ταξίδι διάρκειας μόλις 4 ωρών και 35 λεπτών, η SEAJETS φέρνει την Αμοργό πιο κοντά από ποτέ. Η δυνατότητα μεταφοράς οχήματος προσφέρει απόλυτη ελευθερία στις μετακινήσεις, ενώ οι σύγχρονες υπηρεσίες και οι άνετες θέσεις εξασφαλίζουν ένα ξεκούραστο ταξίδι.

Περισσότερες βουτιές στα κρυστάλλινα νερά. Περισσότερες διαδρομές στα ιστορικά μονοπάτια. Περισσότερες αυθεντικές εμπειρίες. Με τη SEAJETS, κερδίζετε περισσότερο καλοκαίρι και ανακαλύπτετε έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς των Κυκλάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, μπορείτε να επισκεφθείτε το blog της SEAJETS.