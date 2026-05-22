Στην ελίτ των πιο αυθεντικών και εναλλακτικών καλοκαιρινών προορισμών της Ευρώπης φιγουράρει για το φετινό καλοκαίρι η Δονούσα. Η δημοφιλής γερμανική τουριστική ιστοσελίδα reisereporter.de κατατάσσει το πανέμορφο νησί των Μικρών Κυκλάδων στη δεύτερη θέση της λίστας με τα πλέον ξεχωριστά «safe heavens» της γηραιάς ηπείρου, τα μέρη δηλαδή, που προσφέρουν υψηλή ποιότητα διακοπών, μακριά από τις ασφυκτικές συνθήκες του υπερτουρισμού.

Το εκτενές αφιέρωμα της γερμανικής ιστοσελίδας παρουσιάζει συνολικά πέντε ευρωπαϊκούς προορισμούς που έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τη γνησιότητά τους και ανάμεσά τους στην δεύτερη θέση φιγουράρει η Δονούσα.

«Ένας από τους τελευταίους παραδείσους της Μεσογείου»

Οι Γερμανοί συντάκτες δεν φείδονται επαίνων για το ελληνικό νησί, χαρακτηρίζοντας τη Δονούσα ως έναν από τους «τελευταίους επαναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου». Στο δημοσίευμα επισημαίνεται το γεγονός ότι το νησί διατηρεί αναλλοίωτο τον παραδοσιακό κυκλαδίτικο χαρακτήρα του, προσφέροντας έναν αργό, ανθρώπινο ρυθμό ζωής που πλέον σπανίζει.

Τι μαγεύει τους ξένους επισκέπτες: Το περιορισμένο μέγεθος του νησιού, η παντελής απουσία μαζικών τουριστικών υποδομών, τα γαλαζοπράσια νερά και η άμεση, αδιαμεσολάβητη επαφή με τη φύση.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις εμβληματικές παραλίες του νησιού:

Κέδρος: Ξεχωρίζει για τα κρυστάλλινα νερά και τη χρυσαφένια αμμουδιά της.

Λιβάδι: Μαγεύει με το εξωτικό της τοπίο και τη διάχυτη γαλήνη.

Παράλληλα, το άρθρο αποθεώνει τους μικρούς, γραφικούς οικισμούς αλλά και το δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών της Δονούσας. Τα μονοπάτια αυτά επιτρέπουν στους λάτρεις του εναλλακτικού τουρισμού να ανακαλύψουν κρυμμένα ξωκλήσια, απόκρημνες ακτές και μοναδικές, πανοραμικές εικόνες του Αιγαίου.

Το παρασκήνιο της επιτυχίας: Από το Βερολίνο στην κορυφή

Η σημαντική αυτή διεθνής διάκριση δεν ήρθε τυχαία, αλλά αποτελεί καρπό της στρατηγικής εξωστρέφειας που υλοποιεί ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η βάση για το γερμανικό δημοσίευμα τέθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης διεθνούς έκθεσης τουρισμού ITB στο Βερολίνο, όπου πραγματοποιήθηκε στοχευμένη ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους του γερμανικού μέσου.

Η δημοσιογραφική αυτή προβολή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα δράσεων του Δήμου, το οποίο περιλαμβάνει παρουσιάσεις προορισμών στο εξωτερικό, φιλοξενία δημοσιογραφικών αποστολών (press trips) και δυναμική ανάπτυξη των travel social media.

«Οι ταξιδιώτες ψηφίζουν αυθεντικότητα και βιωσιμότητα»

Σχολιάζοντας τη διεθνή διάκριση, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς, επεσήμανε τη στροφή των σύγχρονων ταξιδιωτών προς ένα διαφορετικό μοντέλο διακοπών:

«Οι επισκέπτες αναζητούν πλέον αυθεντικές εμπειρίες, βιώσιμους προορισμούς και πολυθεματικές επιλογές. Οι Μικρές Κυκλάδες και η Νάξος διαθέτουν το ιδανικό μείγμα: Μοναδική φύση, αυθεντική φιλοξενία, γαστρονομία, πολιτισμό, υπαίθριες δραστηριότητες, πεζοπορία, θαλάσσιες εμπειρίες και υψηλή ποιότητα ζωής. Συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των νησιών μας, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη διεθνή αναγνωρισιμότητά τους».