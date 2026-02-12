Ως ανερχόμενος διεθνής προορισμός που «έρχεται να εντυπωσιάσει τους Βρετανούς ταξιδιώτες χάρη στις νέες απευθείας πτήσεις» προβάλλεται το τελευταίο διάστημα η Σάμος από δημοφιλή μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού, ενόψει της νέας τουριστικής σεζόν.

Το νησί του Πυθαγόρα καταγράφει ήδη σημαντική αύξηση στη ζήτηση από τη βρετανική αγορά, με τα διεθνή δημοσιεύματα να αναδεικνύουν τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα: τις χρυσαφένιες παραλίες, τα σπουδαία αρχαία μνημεία, τη γαστρονομία και τον φημισμένο σαμιώτικο οίνο.

Metro: «Πολλοί οι λόγοι για να λατρέψουν οι Βρετανοί τη Σάμο»

Η βρετανική εφημερίδα Metro κάνει λόγο για αυξημένο ενδιαφέρον για τη Σάμο, υπογραμμίζοντας πως «με χρυσαφί αμμουδιές, εντυπωσιακά αρχαία μνημεία και εξαιρετικό κρασί, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να γίνει η Σάμος αντικείμενο λατρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Το δημοσίευμα προτρέπει τους αναγνώστες να:

Περιηγηθούν στα γραφικά χωριά του νησιού

Δοκιμάσουν την τοπική γαστρονομία

Ζήσουν εμπειρίες εξερεύνησης και πεζοπορίας στο επιβλητικό Όρος Κέρκης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον συνδυασμό φυσικού τοπίου και πολιτιστικού πλούτου, στοιχεία που διαφοροποιούν τη Σάμο από άλλους μεσογειακούς προορισμούς.

Travel Weekly: Στην 3η θέση παγκοσμίως για νέες απευθείας συνδέσεις

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το Travel Weekly, το οποίο κατατάσσει τη Σάμο στην τρίτη θέση παγκοσμίως ανάμεσα στους καλύτερους προορισμούς που αποκτούν νέες απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με βρετανικά αεροδρόμια.

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται επίσης:

Σεούλ

Σεντ Λούις

Πούντα Κάνα

Οτάβα

Τίρανα

Νιου Τζέρσεϊ

Νίκαια

Η διάκριση αυτή ενισχύει τη δυναμική του νησιού στη βρετανική αγορά και δημιουργεί θετικές προοπτικές για την τουριστική περίοδο.

Στρατηγική προβολής από τον Δήμο Δυτικής Σάμου

Την ίδια στιγμή, ο Δήμος Δυτικής Σάμου υλοποιεί στοχευμένες δράσεις προβολής, με στόχο την ανάδειξη του εύρους των τουριστικών εμπειριών που προσφέρει ο προορισμός, ενόψει των νέων αεροπορικών συνδέσεων.

Όπως επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Βαγγέλης Μαρνέζος: «Ο ήλιος και η θάλασσα είναι μόνο μια πτυχή της εμπειρίας που αναζητούν οι Βρετανοί ταξιδιώτες στο νησί μας. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τη γαστρονομία, τις υπαίθριες δραστηριότητες, τις περιηγήσεις και το πλούσιο ιστορικό απόθεμα του τόπου. Στην κατεύθυνση αυτή διερευνούμε συνέργειες με φορείς όπως το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού».

Η Σάμος φαίνεται να κερδίζει σταθερά έδαφος ως προορισμός αυθεντικών εμπειριών για τη βρετανική αγορά, συνδυάζοντας φυσική ομορφιά, πολιτισμό, οινοτουρισμό και δραστηριότητες στη φύση – στοιχεία που ενισχύονται περαιτέρω από τις νέες απευθείας πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο.