Θέλεις περισσότερο καλοκαίρι; Περισσότερη ανεμελιά και περισσότερους προορισμούς; Η SEAJETS δίνει τη δυνατότητα σε όλους να αξιοποιήσουν κάθε στιγμή των διακοπών τους, αυξάνοντας τις καθημερινές αναχωρήσεις προς τέσσερις από τους δημοφιλέστερους προορισμούς των Κυκλάδων.

Με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως και δίκτυο που εξυπηρετεί 50 προορισμούς στο Αιγαίο, η εταιρεία προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στις μετακινήσεις, με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια που επιτρέπουν στους ταξιδιώτες να οργανώσουν τις διακοπές τους όπως ακριβώς θέλουν.

Τα νέα καθημερινά δρομολόγια της SEAJETS

Οι επιλογές για το καλοκαίρι γίνονται περισσότερες με:

5 καθημερινά δρομολόγια για τη Νάξο

5 καθημερινά δρομολόγια για την Πάρο

5 καθημερινά δρομολόγια για τη Μύκονο

3 καθημερινά δρομολόγια για τη Σύρο

Οι πολλαπλές αναχωρήσεις μέσα στην ημέρα δίνουν τη δυνατότητα για μεγαλύτερη ευελιξία, είτε πρόκειται για ολιγοήμερες αποδράσεις είτε για πολυήμερες καλοκαιρινές διακοπές. Με τη SEAJETS κερδίζεις περισσότερο καλοκαίρι!

Επιπλέον, ανεξάρτητα από την κατηγορία θέσης που θα επιλέξει ο επιβάτης –Silver, Club ή Platinum– απολαμβάνει άνετα καθίσματα αεροπορικού τύπου και υπηρεσίες που κάνουν το ταξίδι πιο ξεκούραστο από την πρώτη στιγμή.

Aξιοθέατα στη Νάξο

Η Πορτάρα , το εμβληματικό μαρμάρινο μνημείο στο λιμάνι, αποτελεί το ιδανικό σημείο για να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα.

, το εμβληματικό μαρμάρινο μνημείο στο λιμάνι, αποτελεί το ιδανικό σημείο για να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα. Περιπλανηθείτε στα σοκάκια της Χώρας της Νάξου και ανακαλύψτε το Ενετικό Κάστρο, παραδοσιακά μαγαζιά και τοπικές γεύσεις.

Must στην Πάρο

Επισκεφθείτε τη Νάουσα , ένα από τα πιο γραφικά λιμανάκια του Αιγαίου με εξαιρετική γαστρονομία και έντονη νυχτερινή ζωή.

, ένα από τα πιο γραφικά λιμανάκια του Αιγαίου με εξαιρετική γαστρονομία και έντονη νυχτερινή ζωή. Κάντε στάση στις Κολυμπήθρες, τη μοναδική παραλία με τους χαρακτηριστικούς γρανιτένιους βραχώδεις σχηματισμούς.

Εμπειρία στη Μύκονο

Περπατήστε στη Μικρή Βενετία και απολαύστε το ηλιοβασίλεμα δίπλα στη θάλασσα.

και απολαύστε το ηλιοβασίλεμα δίπλα στη θάλασσα. Επισκεφθείτε τους διάσημους Ανεμόμυλους και συνεχίστε με μια ημερήσια εκδρομή στη Δήλο.

Περιήγηση στη Σύρο

Ανεβείτε στην Άνω Σύρο , με τα πλακόστρωτα σοκάκια και την πανοραμική θέα στο Αιγαίο.

, με τα πλακόστρωτα σοκάκια και την πανοραμική θέα στο Αιγαίο. Ανακαλύψτε την επιβλητική Ερμούπολη, την πλατεία Μιαούλη και το ιστορικό Θέατρο Απόλλων.

Περισσότερος χρόνος για το καλοκαίρι

Περισσότερες αναχωρήσεις σημαίνουν περισσότερες επιλογές, περισσότερες βουτιές, περισσότερα ηλιοβασιλέματα και περισσότερες εμπειρίες στα νησιά των Κυκλάδων. Με τη SEAJETS, απολαμβάνεις περισσότερο καλοκαίρι, επιλέγοντας το δρομολόγιο που σε εξυπηρετεί καλύτερα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια και τους προορισμούς, μπορείτε να επισκεφθείτε το blog της SEAJETS.