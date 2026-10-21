Ένα εκτενές αφιέρωμα στη Σίφνο με τίτλο «η Ελλάδα στην αυθεντική της μορφή» φιλοξένησε το δημοφιλές Σουηδικό ταξιδιωτικό περιοδικό Vagabond, αναδεικνύοντας τις μοναδικές πτυχές του νησιού που το καθιστούν ξεχωριστό προορισμό των Κυκλάδων.

Με την υπογραφή του αρχισυντάκτη του μέσου, το δεκασέλιδο αφιέρωμα παρουσιάζει το νησί της αρμονίας μέσα από τις φυσικές ομορφιές, τη γαστρονομική του παράδοση, τα πεζοπορικά μονοπάτια, τους παραδοσιακούς οικισμούς και την αυθεντική φιλοξενία των κατοίκων, προβάλλοντας έναν τόπο που διατηρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του και προσφέρει μια ουσιαστική εμπειρία διακοπών, εκτός της τουριστικής σεζόν και μακριά από τους έντονους ρυθμούς του μαζικού τουρισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Σίφνου, το Vagabond χαρακτηρίζει τη Σίφνο ένα από τα ομορφότερα ελληνικά νησιά, σε μικρή απόσταση με πλοίο από την Αθήνα, επισημαίνοντας ότι οι επισκέπτες την επιλέγουν για την ηρεμία, τη φύση, το φαγητό, την ποιοτική διασκέδαση και την αυθεντική ατμόσφαιρά της. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ήπια τουριστική ανάπτυξη με πολλά μικρά, συχνά οικογενειακά ξενοδοχεία και καταλύματα, αλλά και στη συνειδητή προσπάθεια των κατοίκων να προστατεύσουν τη μοναδική φυσιογνωμία του τόπου.

Κεντρική θέση στο αφιέρωμα έχει η επαφή με τη φύση και η πεζοπορία, με τον δημοσιογράφο να περιγράφει τη διαδρομή ανάμεσα στην Απολλωνία και τις Καμάρες, μέσα από αναβαθμίδες καλλιεργειών, ελαιόδεντρα και ανθισμένα τοπία με θέα στο Αιγαίο. Το περιοδικό επισημαίνει ότι το νησί διαθέτει περισσότερα από 100 χιλιόμετρα σηματοδοτημένων μονοπατιών, στα βουνά και κατά μήκος των ακτών, καθιστώντας το ιδανικό για φυσιολατρικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, παρουσιάζονται το Κάστρο, με τα στενά λιθόστρωτα δρομάκια, τα ασβεστωμένα σπίτια και την εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα, καθώς και η Χερρόνησος, στο βόρειο άκρο του νησιού, ως επιλογή για όσους επιθυμούν να ανακαλύψουν πιο ήσυχες και λιγότερο πολυσύχναστες γωνιές. Το αφιέρωμα αναδεικνύει επίσης την παράδοση της αγγειοπλαστικής, με τα εργαστήρια κεραμικής που εξακολουθούν να λειτουργούν και να υποδέχονται επισκέπτες, αλλά και το ιδιαίτερο πολιτιστικό αποτύπωμα του νησιού, μέσα από τους παραδοσιακούς οικισμούς. τις πολυάριθμες εκκλησίες του και τις θρησκευτικές γιορτές.

Ξεχωριστή έμφαση δίνεται στη σιφνέικη γαστρονομία, η οποία παρουσιάζεται ως αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας του προορισμού. Το Vagabond αναφέρεται στη ρεβιθάδα, το χαρακτηριστικό τοπικό έδεσμα που μαγειρεύεται παραδοσιακά στο ξυλόφουρνο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και στο μαστέλο, αναδεικνύοντας τις γεύσεις που συνδέουν την τοπική κουζίνα με την παράδοση και την καθημερινότητα των κατοίκων. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στον σπουδαίο Σιφνιό μάγειρα Νικόλαο Τσελεμεντέ και στη διαχρονική συμβολή του στην ελληνική μαγειρική παράδοση. Οι ταβέρνες, τα τοπικά προϊόντα και η φιλοξενία των ανθρώπων συνθέτουν την εικόνα ενός νησιού που προσφέρει πολυδιάστατες εμπειρίες πέρα από τον ήλιο και τη θάλασσα. Μέσα από τις προσωπικές ιστορίες κατοίκων και επαγγελματιών που έχουν επιλέξει να ζουν και να δραστηριοποιούνται μόνιμα στη Σίφνο, το άρθρο αναδεικνύει ακόμη την ανθρώπινη επαφή, την αγάπη για το φυσικό περιβάλλον και τον αυθεντικό τρόπο ζωής που χαρακτηρίζει το νησί.

Η παρουσία της Σίφνου στο Vagabond προέκυψε μετά από προγραμματισμένο δημοσιογραφικό ταξίδι του Δήμου. «Η προβολή της Σίφνου σε σημαντικά διεθνή μέσα, όπως το Vagabond, αποτελεί ένα βήμα για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού στις αγορές του εξωτερικού. Μέσα από στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας και συνεργασίες με έγκυρα ταξιδιωτικά μέσα, επιδιώκουμε να αναδεικνύουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού μας, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό την αγγειοπλαστική, τα μονοπάτια, το φυσικό περιβάλλον και, πάνω απ’ όλα, την αυθεντική φιλοξενία των ανθρώπων του και την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών.

Η Σίφνος διαθέτει σημαντική δυναμική για να προσελκύει επισκέπτες που αναζητούν ουσιαστική επαφή με τον τόπο που επισκέπτονται. Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε σε οργανωμένη βάση τις δυνατότητες διεθνούς προβολής προωθώντας ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που σέβεται και διαφυλάσσει την ταυτότητα του προορισμού» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου, Γιάννης Ραφελέτος.

* Κεντρική Φωτογραφία: Νησιωτικές Περιπλανήσεις_Island wanders by Kostopoulos Kostas