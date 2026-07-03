Αν ψάχνεις έναν κυκλαδίτικο προορισμό που διατηρεί τον αυθεντικό του χαρακτήρα, η Κίμωλος είναι ίσως η καλύτερη επιλογή του φετινού καλοκαιριού. Και πλέον η πρόσβαση γίνεται πιο εύκολη από ποτέ, καθώς η SEAJETS πραγματοποιεί καθημερινά δρομολόγια από τον Πειραιά με διάρκεια ταξιδιού μόλις 3 ώρες και 25 λεπτά.

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Κίμωλος, ένα νησί με ξεχωριστή ιστορία

Η Κίμωλος πήρε το όνομά της από την περίφημη λευκή κιμωλία, το ηφαιστειακό πέτρωμα που υπήρξε για αιώνες σημαντικό εξαγώγιμο προϊόν του νησιού. Κατοικημένη ήδη από την προϊστορική εποχή, γνώρισε περιόδους ακμής κατά την αρχαιότητα, ενώ αργότερα πέρασε στα χέρια των Ενετών, οι οποίοι άφησαν έντονο το αποτύπωμά τους στην αρχιτεκτονική και την οχύρωση του νησιού.

Σήμερα, η Κίμωλος παραμένει ένας ήρεμος προορισμός που συνδυάζει αυθεντική κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα, παραδοσιακούς οικισμούς και εντυπωσιακά φυσικά τοπία.

Η Χώρα και τα ιστορικά αξιοθέατα

Η Χώρα της Κιμώλου, γνωστή και ως Χωριό, είναι χτισμένη γύρω από το ενετικό Κάστρο του 13ου αιώνα. Τα λευκά σπίτια, τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια και οι ανθισμένες αυλές δημιουργούν ένα σκηνικό από αυθεντικές Κυκλάδες.

Αξίζει επίσης να επισκεφθείτε:

το Αρχαιολογικό Μουσείο Κιμώλου,

τον επιβλητικό ναό της Παναγίας Οδηγήτριας,

το Λαογραφικό Μουσείο,

καθώς και το χαρακτηριστικό “Σκιάδι”, έναν εντυπωσιακό φυσικό βράχο σε σχήμα μανιταριού, που αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα γεωλογικά μνημεία του Αιγαίου.

Οι παραλίες που κάνουν την Κίμωλο ξεχωριστή

Η Κίμωλος διαθέτει μερικές από τις πιο όμορφες ακτές των Κυκλάδων.

Ξεχωρίζουν:

η Πράσσα , με τη λευκή άμμο και τα τιρκουάζ νερά,

, με τη λευκή άμμο και τα τιρκουάζ νερά, τα Μαυροσπήλια, ιδανικά για όσους αγαπούν τις βουτιές σε ήσυχα τοπία,

ιδανικά για όσους αγαπούν τις βουτιές σε ήσυχα τοπία, η Αλυκή , δημοφιλής για τα ρηχά νερά της,

, δημοφιλής για τα ρηχά νερά της, η Μπονάτσα , ιδανική για οικογένειες,

, ιδανική για οικογένειες, και τα απομονωμένα Γούπα του Καρά, που αποτελούν ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία του νησιού.

Αυθεντικές γεύσεις και τοπική παράδοση

Η Κίμωλος φημίζεται για την παραδοσιακή της κουζίνα, με ιδιαίτερες γεύσεις όπως η διάσημη λαδένια, το τοπικό ψωμί με ντομάτα και κρεμμύδι, η ξινομυζήθρα, τα φρέσκα θαλασσινά και τα τοπικά τυριά. Το καλοκαίρι διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσικές βραδιές και τοπικά πανηγύρια που αναδεικνύουν την αυθεντική φιλοξενία των κατοίκων.

Γιατί να επιλέξετε τη SEAJETS

Η καθημερινή σύνδεση από τον Πειραιά κάνει πλέον την Κίμωλο ιδανική ακόμη και για ένα τριήμερο. Το ταξίδι διαρκεί μόλις 3 ώρες και 25 λεπτά, ενώ η δυνατότητα μεταφοράς οχήματος επιτρέπει στους επισκέπτες να γνωρίσουν κάθε παραλία και κάθε μικρό οικισμό του νησιού χωρίς περιορισμούς.

Περισσότερες παραλίες, περισσότερη ηρεμία και περισσότερες αυθεντικές εμπειρίες. Με τη SEAJETS, κερδίζετε περισσότερο καλοκαίρι και ανακαλύπτετε μία από τις πιο αυθεντικές γωνιές των Κυκλάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, μπορείτε να επισκεφθείτε το blog της SEAJETS.