Τα Σεϊτάν Λιμάνια είναι μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Κρήτης, γνωστή για τα απίστευτα καταγάλανα νερά της.

Ο μαγευτικός αυτός προορισμός, βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της χερσονήσου, του Ακρωτηρίου, σε ένα μικρό και απομονωμένο κόλπο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πατρίς», παρά την δύσκολη και απότομη διαδρομή, που απαιτεί περίπου 10 λεπτά πεζοπορίας για να φτάσει κανείς στην παραλία, η φυσική ομορφιά του τοπίου και τα κρυστάλλινα νερά, την έχουν καταστήσει έναν αγαπημένο προορισμό για τους επισκέπτες, ντόπιους και τουρίστες.

Τα τελευταία χρόνια, παρόλο που η παραλία είναι αρκετά μικρή, σφύζει από κόσμο, τα καλοκαίρια, έχοντας πλέον γίνει σημείο αναφοράς.