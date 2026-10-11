Στα καταγάλανα νερά του Ιονίου, απέναντι από τις ακτές του κόλπου του Λαγανά στη Ζάκυνθο, βρίσκεται το Μαραθονήσι, ένα μικρό νησί με ξεχωριστή φυσική ομορφιά και ιδιαίτερη οικολογική σημασία. Με το χαρακτηριστικό του σχήμα, τις αμμώδεις ακτές, τα γαλαζοπράσινα νερά και το καταπράσινο τοπίο, αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς του Ιονίου. Είναι γνωστό και ως «Νησί της Χελώνας», καθώς συνδέεται άμεσα με τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, η οποία βρίσκει στις γύρω ακτές σημαντικούς τόπους ωοτοκίας.

Περισσότερα στο idrones.gr