Οι βρετανικοί Times, σε ένα εκτενές ταξιδιωτικό αφιέρωμά τους συμπεριέλαβαν τους Λειψούς στη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά που ξεχωρίζουν για τη γαλήνια αύρα τους.

Το έγκριτο μέσο αναζητά προορισμούς που προσφέρουν μια εναλλακτική προσέγγιση στις ελληνικές διακοπές, παρατηρώντας ότι, αν και η Ελλάδα αριθμεί χιλιάδες νησιά και νησίδες, μόνο ένα μικρό ποσοστό κατοικείται και ακόμα λιγότερα έχουν μείνει ανέγγιχτα από τον μαζικό τουρισμό.

Ένας τόπος «μύθων και θρύλων»

Οι Λειψοί κατέχουν ξεχωριστή θέση στον συγκεκριμένο κατάλογο.

Οι Times τους χαρακτηρίζουν ως νησί των «μύθων και θρύλων», καθώς η παράδοση το συνδέει με τη νύμφη Καλυψώ και τον Οδυσσέα. Αυτή η μυθική γοητεία διατηρείται μέχρι σήμερα, με τους σύγχρονους ταξιδιώτες να μαγεύονται από τις «απίθανες παραλίες» του νησιού, τα «δελεαστικά, τιρκουάζ νερά» των ακτών του, αλλά και συγκεκριμένες τοποθεσίες που αναδεικνύουν τον φυσικό πλούτο του προορισμού, όπως ο Πλατύς Γιαλός, ο Κάμπος και το Μονοδένδρι.

Η στρατηγική του Δήμου και η δήλωση της Δημάρχου

Η συγκεκριμένη προβολή αποτελεί μέρος της ευρύτερης ταξιδιωτικής εκστρατείας του Δήμου.

Με αφορμή το δημοσίευμα, η δήμαρχος Λειψών, Ευαγγελίστρα Λαουντού, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η παρουσία των Λειψών σε ένα ακόμη σημαντικό αφιέρωμα των Times αποτελεί ιδιαίτερα τιμητική αναγνώριση της αυθεντικότητας και της μοναδικής φυσιογνωμίας του τόπου μας. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι νησιωτικοί προορισμοί καλούνται να ανταποκριθούν σε έντονες προκλήσεις που σχετίζονται με τον διεθνή ανταγωνισμό, τη βιωσιμότητα και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των ταξιδιωτών, η διαρκής και στοχευμένη ανάδειξη των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Συνεχίζουμε την προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας των Λειψών στις σημαντικότερες διεθνείς αγορές, αναδεικνύοντας έναν προορισμό που παραμένει αυθεντικός, φιλόξενος και βαθιά συνδεδεμένος με τις αξίες του Αιγαίου και της Ελλάδας».

Τα κριτήρια της επιλογής

Τα νησιά που επιλέχθηκαν για τη λίστα έπρεπε να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως:

Η εξασφάλιση χαλαρών ρυθμών. Η παροχή υψηλής ποιότητας ταξιδιωτικών εμπειριών. Το αναλλοίωτο φυσικό περιβάλλον. Η αίσθηση της ανακάλυψης, ένα στοιχείο που έχει πλέον χαθεί από πολλούς δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου.

Το αφιέρωμα των Times κάνει αναφορά και σε ακόμη 16 νησιά, εκθειάζοντάς τα τόσο για τη φυσική ομορφιά τους και τις ιδιαιτερότητές τους, όσο και για τα όμορφα καταλύματα που προσφέρουν για διαμονή.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στην Αίγινα, την Αστυπάλαια, την Ανάφη, την Άνδρο, τη Φολέγανδρο, τη Νίσυρο, τη Σύρο, το Μεγανήσι, την Αλόννησο, το Αγκίστρι, τη Μήλο, τη Πάτμο, τα Κύθηρα, το Καστελλόριζο, τη Σέριφο και τη Σίφνο.