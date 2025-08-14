Το Κεδρόδασος είναι μια καταπληκτική παραλία που βρίσκεται 76χλμ νοτιοδυτικά των Χανίων και μόλις 1χλμ δυτικά από τη διάσημη παραλία στο Ελαφονήσι. Η παραλία είναι γεμάτη με δέντρα αρκεύθου ή θαλασσόκεδρους και αμμοθίνες, που θυμίζουν τροπική παραλία. Οι μικροί θαλασσόκεδροι ανήκουν στα είδη Juniperus oxycedrus και Juniperus phoenicea. Αν βρεθείτε στην παραλία, θα πρέπει να θυμάστε ότι τα δέντρα είναι πολύ ευάλωτα στην ανθρώπινη παρέμβαση και προτιμότερο είναι να μην τα πλησιάζετε.

