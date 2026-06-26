Η Ραφήνα αποτελεί διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες πύλες εξόδου προς το Αιγαίο και ιδιαίτερα προς τις Κυκλάδες. Για όσους σχεδιάζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, η εύκολη πρόσβαση στα νησιά είναι καθοριστικός παράγοντας και τα καθημερινά δρομολόγια της SEAJETS προσφέρουν γρήγορες και άνετες μετακινήσεις.

Με αναχωρήσεις από τη Ραφήνα τόσο το πρωί όσο και το απόγευμα, οι ταξιδιώτες μπορούν να φτάσουν στην Άνδρο σε μόλις μία ώρα, με εισιτήρια από 24,50 ευρώ, και στην Τήνο σε περίπου δύο ώρες, με τιμές από 28,70 ευρώ.

Παράλληλα, τα ταχύπλοα συνδέουν καθημερινά τη Ραφήνα με τη Μύκονο, την Πάρο και τη Νάξο, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο ταξιδιού και αφήνοντας χώρο και χρόνο για περισσότερες εμπειρίες διακοπών και ξεγνοιασιάς.

Άνδρος: Το πράσινο νησί στις Κυκλάδες

Η Άνδρος ξεχωρίζει για το μοναδικό φυσικό της τοπίο, καθώς συνδυάζει βουνό, τρεχούμενα νερά και πλούσια βλάστηση, στοιχεία σπάνια για κυκλαδίτικο προορισμό.

Η Χώρα της Άνδρου είναι απλά μαγευτική. Σοκάκια σαν πίνακες ζωγραφικής, αρχοντικά που αποπνέουν πλούτο, δόξα και ιστορία και μια ατμόσφαιρα συναρπαστική. Πρώτη στάση; Η πλατεία της Ρίβας για έναν καφέ με θέα στο Αιγαίο. Αν σας αρέσει η τέχνη, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι μια εξαιρετική επιλογή.

Περιπλανηθείτε στα καλντερίμια, ανακαλύψτε μικρά τοπικά μαγαζιά και δοκιμάστε ένα παραδοσιακό γλυκό του κουταλιού. Μην παραλείψετε μια βόλτα στο Ναυτικό Μουσείο, όπου θα γνωρίσετε τη ναυτική ιστορία του νησιού.

Από τις παραλίες που ξεχωρίζουν είναι της Γριάς το Πήδημα. Σύμφωνα με τον μύθο, μια γριά πρόδωσε το Κάστρο της Φανερωμένης στους Τούρκους. Μετανιωμένη, πήδηξε από έναν βράχο στη θάλασσα, και το σημείο πήρε το όνομά της. Η εικόνα του τεράστιου βράχου μέσα στη θάλασσα είναι απλά μοναδική! Τα γαλαζοπράσινα νερά της Άνδρου είναι ιδανικά για ατελείωτες βουτιές, σε παραλίες όπως η Άχλα, το Βιτάλι η Χρυσή Άμμος και ο Ζόρκος.

Τήνος: Το νησί της παράδοσης και της αυθεντικότητας

Γνωστή για τον θρησκευτικό της χαρακτήρα, η Τήνος έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο ανερχόμενους κυκλαδίτικους προορισμούς.

Σημεία ενδιαφέροντος

Ο Ιερός Ναός της Ευαγγελίστριας , που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά λατρευτικά κέντρα της Ορθοδοξίας σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και τον πιο διάσημο προορισμό για προσκύνημα στην Ελλάδα.

, που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά λατρευτικά κέντρα της Ορθοδοξίας σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και τον πιο διάσημο προορισμό για προσκύνημα στην Ελλάδα. Ο Πύργος , γενέτειρα του γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά.

, γενέτειρα του γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά. Οι περιστεριώνες της Τήνου, που κατασκευάστηκαν με σκοπό τη στέγαση και την εκτροφή περιστεριών και αποτελούν ένα από τα αρχιτεκτονικά διαμάντια του αιγαιοπελαγίτικου περιβάλλοντος.

Παραλίες

Κολυμπήθρα

Άγιος Ρωμανός

Παχιά Άμμος

Λιβάδα

Η τοπική κουζίνα, τα τυριά και τα παραδοσιακά πανηγύρια προσφέρουν μια αυθεντική εμπειρία Κυκλάδων.

Μύκονος: Κοσμοπολίτικη ενέργεια και μοναδικές εικόνες

Η Μύκονος παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς παγκοσμίως, συνδυάζοντας πολυτέλεια, νυχτερινή ζωή και εντυπωσιακές παραλίες.

Ξεκινήστε τη μέρα σας με μια βόλτα στη Χώρα. Χαθείτε στα σοκάκια με τα παραδοσιακά κυκλαδίτικα σπίτια, χαλαρώστε στη θέα των ανεμόμυλων ή περιηγηθείτε στη Μικρή Βενετία με φόντο το απέραντο γαλάζιο.

Εδώ, θα βρείτε κάποιες από τις πιο ωραίες παραλίες του Αιγαίου. Στην Ελιά και την Παράγκα με χαλαρή ατμόσφαιρα και κρυστάλλινα νερά, ενώ αν θέλετε ατελείωτο πάρτι, η παραλία Πλιντρί (Super Paradise) προσφέρει μουσική και διασκέδαση για όλους. Μην παραλείψετε και την παραλία Ψαρού, η οποία είναι απάνεμη και έχει πεντακάθαρα νερά και αίσθηση πολυτέλειας. Και φυσικά αφεθείτε στην κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα της Μυκόνου, που τραβά κάθε χρόνο την προσοχή του διεθνούς Jet set.

Πάρος: Το νησί που τα έχει όλα

Η Πάρος συνδυάζει κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, παραδοσιακή αρχιτεκτονική και πλούσια γαστρονομία.

Τι να επισκεφθείτε

Την Παροικιά και την εκκλησία της Εκατονταπυλιανής.

και την εκκλησία της Εκατονταπυλιανής. Τη Νάουσα, ένα από τα ομορφότερα λιμανάκια του Αιγαίου.

ένα από τα ομορφότερα λιμανάκια του Αιγαίου. Το Πάρκο Πάρου και τα μονοπάτια του.

Δημοφιλείς παραλίες

Κολυμπήθρες

Χρυσή Ακτή

Μοναστήρι

Σάντα Μαρία

Μαρτσέλο, στον κόλπο της Παροικιάς

Η Πάρος αποτελεί αγαπημένο προορισμό για ιστιοπλοΐα, windsurfing και ποιοτικές καλοκαιρινές διακοπές. Η δε γαστρονομική εμπειρία στο νησί γίνεται μοναδική με τα κρασιά, τα τυριά και το ξακουστό μέλι της Πάρου, που φτιάχνουν μία αξέχαστη εμπειρία γεύσης.

Νάξος: Αυθεντική κυκλαδίτικη ομορφιά

Το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων εντυπωσιάζει με τα παραδοσιακά χωριά, τη γαστρονομία και τις ατελείωτες αμμουδιές του. Η Νάξος είναι το πιο εύφορο νησί των Κυκλάδων που συνδυάζει ειδυλλιακές παραλίες, αλλά και ορεινά τοπία.

Σημεία που πρέπει να δείτε

Την Πορτάρα, το διασημότερο σημείο του νησιού.

το διασημότερο σημείο του νησιού. Τα ορεινά χωριά Απείρανθος και Χαλκί.

Το Ενετικό Κάστρο της Χώρας.

Παραλίες

Άγιος Προκόπιος

Αγία Άννα

Πλάκα

Αλυκό

Η Νάξος συνδυάζει χαλάρωση, δραστηριότητες στη φύση και αυθεντική φιλοξενία. Και αυθεντικές γεύσεις με γευστικές πατάτες και αρσενικό Νάξου, ή κόκορα με μακαρούνες.

Ταξίδι με άνεση στις Κυκλάδες

Οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στις κατηγορίες Silver, Club και Platinum, με αναπαυτικά καθίσματα αεροπορικού τύπου και υπηρεσίες που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε ταξιδιώτη.

Είτε πρόκειται για μια σύντομη απόδραση στην Άνδρο είτε για πολυήμερες διακοπές σε Μύκονο, Πάρο ή Νάξο, η εύκολη πρόσβαση από τη Ραφήνα επιτρέπει σε όσους επιλέγουν την SEAJETS να αξιοποιήσουν περισσότερο χρόνο στο νησί και λιγότερο στο ταξίδι. Kερδίζοντας περισσότερο καλοκαίρι…

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια και τους προορισμούς, μπορείτε να επισκεφθείτε το blog της SEAJETS.