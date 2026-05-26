Σε υψηλά επίπεδα διαμορφώνεται η ζήτηση για ταξίδια κατά το φετινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (για την περίοδο από 28 Μαΐου έως 2 Ιουνίου), αφήνοντας πίσω την αβεβαιότητα που προκαλεί στους καταναλωτές η ενεργειακή κρίση.

Σύμφωνα με στοιχεία επιβατικής κίνησης της Aegean, οι κρατήσεις παρουσιάζουν σημαντική αύξηση συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, με τις μέσες πληρότητες των πτήσεων να αγγίζουν το 80% στο δίκτυο εξωτερικού και το 75% στο δίκτυο εσωτερικού.

Οι ημέρες αιχμής και η κορύφωση της εξόδου

Η μεγάλη «έξοδος» των εκδρομέων παρουσιάζει δύο διαφορετικές φάσεις κορύφωσης, ανάλογα με το δίκτυο, με την μεγαλύτερη κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας να καταγράφεται την Παρασκευή 29 Μαΐου, με πληρότητες που αγγίζουν το 93%.

Σύμφωνα με στοιχεία από το δίκτυο κρατήσεων της Aegean, στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης η Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται εξαιρετικά «θερμή», με τις πληρότητες των πτήσεων εσωτερικού να σκαρφαλώνουν στο 95%. Στο δίκτυο εξωτερικού, αντίστοιχα, η κορύφωση της κίνησης για τις πτήσεις εκτός συνόρων παρατηρείται το Σάββατο 30 Μαΐου, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 90%.

Όσο για την επιστροφή των ταξιδιωτών, αυτή αναμένεται να κορυφωθεί μαζικά την 1η Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία οι πτήσεις καταγράφουν ήδη πληρότητες της τάξεως του 90%.

Πού ταξιδεύουν οι Έλληνες

Οι Έλληνες ταξιδιώτες φρόντισαν να προγραμματίσουν και να κλείσουν έγκαιρα τα εισιτήριά τους, ειδικά για τους προορισμούς του εξωτερικού και για τις ημέρες αιχμής.

Με βάση τα στοιχεία των κρατήσεων, οι πέντε δημοφιλέστεροι προορισμοί για το δίκτυο Εξωτερικού από την Αθήνα είναι: Ελσίνκι, Λισαβώνα, Νίκαια, Πόρτο, Άμστερνταμ ενώ στο δίκτυο εσωτερικού στις πρώτες θέσεις βρίσκονται Ικαρία, Σκιάθος, Χανιά, Πάρος, Ιωάννινα.

Από Θεσσαλονίκη αντίστοιχα στις πρώτες θέσεις για ταξίδια εξωτερικού βρίσκονται Λάρνακα, Βαρκελώνη, Παρίσι, Ρώμη, Βρυξέλλες και στο εσωτερικό Ρόδος, Λήμνος, Μυτιλήνη, Μύκονος, Χανιά.

Παρά τη μεγάλη ζήτηση, όσοι δεν κατάφεραν να οργανώσουν νωρίτερα την απόδρασή τους δεν χρειάζεται να απογοητεύονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία, υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις και ελκυστικές επιλογές τόσο για δημοφιλείς ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπως το Παρίσι, η Ζυρίχη και η Λάρνακα, όσο και για λιγότερο παραδοσιακούς αλλά εξαιρετικά ενδιαφέροντες προορισμούς, όπως η Πάλμα Ντε Μαγιόρκα, η Κρακοβία και η Πράγα.