Ο χάρτης της ευρωπαϊκής φιλοξενίας στην Ευρώπη αλλάζει ριζικά, με το παραδοσιακό μοντέλο του μαζικού τουρισμού, του υπερσυνωστισμού και των «κλασικών» προορισμών της υψηλής περιόδου να υποχωρεί μπροστά σε ένα νέο κύμα συνειδητών ταξιδιωτών. Πλέον, ένας στους δύο τουρίστες αναζητά την αυθεντικότητα μακριά από τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των δύο τρίτων μεταθέτει τις αποδράσεις της στην ενδιάμεση ή χαμηλή περίοδο.
Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της νέας, εκτενούς μελέτης της European Travel Commission (ETC), η οποία υλοποιήθηκε με τη συμβολή της εταιρείας στρατηγικού τουριστικού μάρκετινγκ MINDHAUS. Η έρευνα βασίζεται στις απαντήσεις περίπου 24.000 Ευρωπαίων πολιτών, αποτυπώνοντας με ακρίβεια το νέο προφίλ του υπεύθυνου Ευρωπαίου ταξιδιώτη.
Τα «προφίλ» των ταξιδιωτών που απορρίπτουν το μοντέλο του μαζικού τουρισμού
Η ανάλυση της ETC χαρτογραφεί την ευρωπαϊκή αγορά χωρίζοντάς την σε πέντε ξεχωριστές κατηγορίες, ανάλογα με τη συμπεριφορά και τις επιθυμίες των ταξιδιωτών:
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“Off-beat Destination Seekers”: Εκείνοι που αποφεύγουν συστηματικά τον συνωστισμό και αναζητούν κρυμμένα «διαμάντια».
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“Gen Z Remote Adventurers”: Οι νεαρότεροι ταξιδιώτες που συνδυάζουν ιδανικά τις αποδράσεις τους με την εξ αποστάσεως εργασία.
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“Hassle-free Holidaymakers”: Όσοι θέτουν ως απόλυτη προτεραιότητα την άνεση και την έλλειψη ταλαιπωρίας κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.
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“Impact-aware Travellers”: Πολίτες με αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση που προσέχουν τις επιλογές τους και επιζητούν γνήσιες εμπειρίες.
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“Eco-responsible Explorers”: Το πιο σκληροπυρηνικά ευαισθητοποιημένο κοινό γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος.
Tαξίδια για «γερά» πορτοφόλια
Το ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο της μελέτης είναι ότι η στροφή προς τη βιωσιμότητα δεν συνοδεύεται από μείωση των δαπανών. Αντίθετα, το 64% των Ευρωπαίων υιοθετεί ήδη τουλάχιστον μία αλλαγή συμπεριφοράς, με διάθεση να ξοδέψει σημαντικά ποσά, για να απολαύσει ποιότητα στις διακοπές του.
Ειδικότερα, 8 στους 10 σχεδιάζουν ένα ταξίδι εντός της Γηραιάς Ηπείρου, με το 40% να προϋπολογίζει δαπάνη άνω των 1.500 ευρώ. Πρόκειται για άτομα που επιλέγουν εναλλακτικούς προορισμούς, προτιμούν διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και ταξιδεύουν συχνότερα εκτός των μηνών αιχμής.
Οι αριθμοί που επιβεβαιώνουν την αλλαγή
Η τάση για «αποκέντρωση» του τουρισμού αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα δεδομένα της έρευνας:
Πού πάνε: Το 51% στρέφεται πλέον συνειδητά σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς και το 10% σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Το 26% δηλώνει ότι επιλέγει βάσει αυτού του κριτηρίου, καθώς το 25% ανησυχεί για τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών και τον συνωστισμό.
Πότε και πόσο: Το 67% επιλέγει να ταξιδέψει κατά την ενδιάμεση ή χαμηλή περίοδο, βοηθώντας στην αποσυμφόρηση των καλοκαιρινών μηνών, ενώ το 50% πραγματοποιεί προσεκτικά σχεδιασμένα ταξίδια με διαμονές που ξεπερνούν τις 7 διανυκτερεύσεις.
Τι αναζητούν: Αν και το «ήλιος και θάλασσα» κρατά τα σκήπτρα (22%), ένα μεγάλο ποσοστό μοιράζεται σε ταξίδια πόλης (15%), πολιτισμικές εμπειρίες (15%), δραστηριότητες στη φύση (15%) και τουρισμό ευεξίας (10%).
Ως βασικά κριτήρια επιλογής ενός τόπου διακοπών παραμένουν σταθερά η ασφάλεια (45%), οι αξιόπιστες καιρικές συνθήκες (35%), οι ελκυστικές προσφορές (30%) και, φυσικά, η αυθεντική φιλοξενία των ντόπιων (28%). Αντίθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το 15% των ερωτηθέντων φαίνεται να προβληματίζεται για το προσωπικό περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.
«Ο ευρωπαϊκός τουρισμός δεν εξελίσσεται απλώς σε επίπεδο τάσεων, αλλά σε επίπεδο αξιών, αποτυπώνοντας μια σαφή μετάβαση προς πιο συνειδητές ταξιδιωτικές επιλογές», επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Τριανταφύλλης, γενικός διευθυντής της MINDHAUS, που μετείχε στον σχεδιασμό της έρευνας. «Σε αυτό το περιβάλλον, καθίσταται κρίσιμο οι προορισμοί να μπορούν να ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των ταξιδιωτών και να ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά τους μέσα από πιο βιώσιμες στρατηγικές ανάπτυξης».
Η συγκεκριμένη κυλιόμενη έρευνα της ETC διεξήχθη κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2024 – Μαρτίου 2026, προσφέροντας ένα πολύτιμο εργαλείο στους Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού για τη βελτιστοποίηση των στρατηγικών μάρκετινγκ και τη δημιουργία νέων, πιο ποιοτικών τουριστικών προϊόντων.