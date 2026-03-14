Η Σόφια, η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, είναι μια πόλη χτισμένη στους πρόποδες του όρους Βίτοσα και συνδυάζει ρωμαϊκά κατάλοιπα, βυζαντινή κληρονομιά, οθωμανικά ίχνη και σοσιαλιστική αρχιτεκτονική με έναν σύγχρονο, ζωντανό παλμό. Είναι μια ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν τις πόλεις με ιστορία, πράσινο και αυθεντικό χαρακτήρα.

Η Σόφια είναι από τις αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης, με συνεχή κατοίκηση εδώ και περισσότερα από 7.000 χρόνια. Οι Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί και οι Οθωμανοί άφησαν το αποτύπωμά τους, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό πολιτισμών που γίνεται αισθητό σε κάθε βήμα — κυριολεκτικά, καθώς ρωμαϊκά ερείπια εμφανίζονται δίπλα σε σύγχρονους δρόμους.

