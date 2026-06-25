Οι Βόρειες Σποράδες συγκαταλέγονται στους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς της Ελλάδας και φέτος η πρόσβαση στα καταπράσινα νησιά του Αιγαίου γίνεται ακόμη πιο εύκολη. Η SEAJETS ενισχύει τη σύνδεση από το Μαντούδι της Εύβοιας με τη Σκιάθο, τη Γλώσσα, την Σκόπελο και την Αλόννησο, προσφέροντας γρήγορα δρομολόγια που εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Το Μαντούδι, που απέχει περίπου δύο ώρες οδικώς από την Αθήνα, αποτελεί πλέον μία από τις πιο πρακτικές πύλες προς τις Σποράδες. Με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις τα δρομολόγια της SEAJETS προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στις μετακινήσεις όλων.

Γρήγορα δρομολόγια για Σποράδες – Περισσότερος χρόνος για διακοπές

Η σύνδεση από το Μαντούδι προς τα νησιά των Σποράδων πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα σύντομους χρόνους:

Σκιάθος σε μόλις 40 λεπτά

σε μόλις Γλώσσα Σκοπέλου σε 40 λεπτά

σε Σκόπελος σε 1 ώρα και 35 λεπτά

σε Αλόννησος σε 2 ώρες

Έτσι, η ταχύτητα των δρομολογίων επιτρέπει ακόμη και σύντομες αποδράσεις Σαββατοκύριακου, ενώ η άνεση των πλοίων της εταιρείας, με θέσεις αεροπορικού τύπου και διαφορετικές κατηγορίες ταξιδιού (Silver, Club και Platinum), προσφέρει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και ποιοτικό ταξίδι στους επιβάτες.

Σκιάθος: Το κοσμοπολίτικο στολίδι στις Σποράδες

Η Σκιάθος αποτελεί διαχρονικά έναν από τους πιο δημοφιλείς ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς. Το νησί διαθέτει περισσότερες από 60 παραλίες, με κορυφαία τις Κουκουναριές, που συγκαταλέγεται στις ομορφότερες της Μεσογείου.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης η παραλία Λαλάρια με τα λευκά βότσαλα και τα γαλαζοπράσινα νερά, η Μπανάνα, ο Βρωμόλιμνος και η Αγία Ελένη. Στη Χώρα, τα γραφικά σοκάκια, το Μπούρτζι και το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη προσφέρουν μια αυθεντική εικόνα του νησιού πέρα από τη νυχτερινή ζωή και τις κοσμοπολίτικες παραλίες.

Γλώσσα Σκοπέλου: Το μπαλκόνι του Αιγαίου

Η Γλώσσα, το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό της Σκοπέλου, είναι χτισμένη αμφιθεατρικά σε υψόμετρο περίπου 300 μέτρων και χαρίζει μοναδική θέα στο Αιγαίο και τη γειτονική Σκιάθο.

Τα πέτρινα σπίτια, τα καλντερίμια και η παραδοσιακή αρχιτεκτονική συνθέτουν ένα αυθεντικό σκηνικό που θυμίζει άλλη εποχή. Από τη Γλώσσα, οι επισκέπτες έχουν εύκολη πρόσβαση σε παραλίες όπως Πάνορμος, Μηλιά και Καστάνι, η παραλία που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τα γυρίσματα της ταινίας «Mamma Mia!».

Σκόπελος: Το πράσινο νησί του Αιγαίου

Η Σκόπελος ξεχωρίζει για το μοναδικό φυσικό της τοπίο, όπου τα πευκοδάση φτάνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο ότι θεωρείται ένα από τα πιο πράσινα νησιά της Μεσογείου.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα αξιοθέατα συγκαταλέγονται η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Καστρί, το εμβληματικό ξωκλήσι που δεσπόζει πάνω στον βράχο, η Χώρα της Σκοπέλου με τα παραδοσιακά αρχοντικά και το Ενετικό Κάστρο.

Στις παραλίες, ξεχωρίζουν η Βελανιό και ο Στάφυλος, που προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο χάρη στα κρυστάλλινα νερά και το καταπράσινο περιβάλλον.

Αλόννησος: Παράδεισος για τους λάτρεις της φύσης

Η Αλόννησος προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία διακοπών, με έμφαση στη φύση, την ηρεμία και τις αυθεντικές εικόνες του Αιγαίου.

Το νησί φιλοξενεί το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, το μεγαλύτερο προστατευόμενο θαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης και σημαντικό καταφύγιο της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus.

Η Παλιά Χώρα με τα πέτρινα σπίτια και τα παραδοσιακά καφενεία αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε επισκέπτη, ενώ παραλίες όπως ο Άγιος Δημήτριος, η Χρυσή Μηλιά, ο Λεφτός Γιαλός και η Κοκκινόκαστρο συγκαταλέγονται στις ομορφότερες του Αιγαίου. Αξίζει επίσης να επισκεφθείτε το Υποθαλάσσιο Μουσείο Αλοννήσου, το οποίο είναι το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα που είναι ανοιχτό στο κοινό και περιλαμβάνει ένα από τα μεγαλύτερα ναυάγια της Κλασικής Εποχής.

Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες εμπειρίες

Η φιλοσοφία της SEAJETS συνοψίζεται σε μία απλή ιδέα: περισσότερο καλοκαίρι. Λιγότερος χρόνος στις μετακινήσεις σημαίνει περισσότερος χρόνος για βουτιές, εξερεύνηση, τοπικές γεύσεις και μοναδικές εικόνες.

Με αφετηρία το Μαντούδι και γρήγορες συνδέσεις προς τα σημαντικότερα νησιά των Βορείων Σποράδων, οι ταξιδιώτες μπορούν να σχεδιάσουν ευέλικτα τις διακοπές τους και να ανακαλύψουν περισσότερους προορισμούς σε λιγότερο χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια και τους προορισμούς, μπορείτε να επισκεφθείτε το blog της SEAJETS.