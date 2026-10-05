Κάθε ταξίδι σημαίνει και μια προσωρινή αλλαγή διεύθυνσης. Είτε μένετε σε ξενοδοχείο, είτε σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα, είτε φιλοξενείστε από κάποιον ντόπιο, καλείστε να προσαρμοστείτε σε έναν άγνωστο χώρο. Γνωρίζετε, όμως, πώς μπορείτε να ελέγξετε αν το προσωρινό σας κατάλυμα είναι πραγματικά ασφαλές;

Η Kaspersky μοιράζεται χρήσιμες συμβουλές για την ασφαλή περιήγηση στο ψηφιακό τοπίο, που μπορούν να σας βοηθήσουν να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα και να κάνετε τη διαμονή σας ασφαλή.

Βήμα 1: Επιβεβαιώστε ότι η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο είναι ασφαλής

Τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα συχνά προσφέρουν στους επισκέπτες δωρεάν Wi-Fi. Ωστόσο, όσο βολική κι αν φαίνεται αυτή η επιλογή, μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλειά σας. Τα δημόσια δίκτυα Wi-Fi ενδέχεται να μην παρέχουν επαρκή κρυπτογράφηση και έλεγχο ταυτότητας, επιτρέποντας δυνητικά σε κάποιον που βρίσκεται κοντά να υποκλέψει ή να αλλοιώσει τη διαδικτυακή σας δραστηριότητα. Επιπλέον, υπάρχει το ενδεχόμενο να συνδεθείτε σε ένα ψεύτικο hotspot, με όνομα για παράδειγμα «Hotel_Guest_2», το οποίο έχει δημιουργηθεί με στόχο την παρακολούθηση της διαδικτυακής σας δραστηριότητας.

Για μεγαλύτερη προστασία από τις συγκεκριμένες απειλές, οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση ενός VPN, όπως το Kaspersky VPN. Η λύση κρυπτογραφεί τη διαδικτυακή σας δραστηριότητα και αποκρύπτει τη διεύθυνση IP, δημιουργώντας ένα προστατευμένο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ της συσκευής και του διαδικτύου. Με αυτόν τον τρόπο, οι προσωπικές σας πληροφορίες παραμένουν πιο προστατευμένες, ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε δίκτυα που δεν είναι ασφαλή.

Επιπλέον, αν θέλετε να αποφεύγετε τη χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να προμηθευτείτε μια eSIM από το Kaspersky eSIM Store πριν από την αναχώρησή σας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, χωρίς να χρειάζεται να συνδέεστε σε δημόσια Wi-Fi.

Βήμα 2: Ψάξτε στο δωμάτιό σας για κρυμμένες κάμερες

Η σκέψη και μόνο ότι μπορεί να υπάρχει μια κρυφή κάμερα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ή σε ένα ενοικιαζόμενο κατάλυμα μπορεί να είναι αρκετά ανησυχητική. Ακόμη πιο ανησυχητικό, όμως, είναι το ενδεχόμενο να υπάρχει μια τέτοια συσκευή χωρίς να το αντιληφθείτε. Αν και τέτοιου είδους περιστατικά είναι σπάνια, μερικά απλά μέτρα προφύλαξης μπορούν να σας βοηθήσουν να ελέγξετε τον χώρο και να προστατεύσετε την ιδιωτικότητά σας.

Σβήστε και ανάψτε τα φώτα μερικές φορές και παρατηρήστε τον χώρο στο σκοτάδι. Μια αχνή κόκκινη ή λευκή λάμψη μπορεί να προέρχεται από υπέρυθρο LED μιας κρυφής κάμερας. Στη συνέχεια, ελέγξτε συνηθισμένα σημεία στα οποία μπορεί να έχει τοποθετηθεί μια κάμερα, όπως ανιχνευτές καπνού, ξυπνητήρια, φορτιστές USB και ασυνήθιστα ογκώδη αντικείμενα. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τους καθρέφτες φωτίζοντάς τους με έναν φακό και παρατηρώντας αν εμφανίζεται κάποια διπλή εικόνα, η οποία ενδέχεται να υποδηλώνει καθρέφτη διπλής όψης. Τέλος, χρησιμοποιήστε την κάμερα του smartphone σας για να ελέγξετε κορνίζες, αεραγωγούς και διακοσμητικά αντικείμενα, αναζητώντας μια διακριτική μωβ λάμψη που μπορεί να υποδηλώνει την παρουσία υπέρυθρων φακών.

Βήμα 3: Να είστε προσεκτικοί με τις «έξυπνες» συσκευές για το σπίτι

Μια καφετιέρα που ελέγχεται από το κινητό ή μια τηλεόραση στην οποία είναι ήδη συνδεδεμένοι οι αγαπημένοι σας λογαριασμοί streaming μπορεί να κάνουν τη διαμονή σας σε ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα πιο άνετη. Ωστόσο, τέτοιες παροχές μπορεί να κρύβουν και κινδύνους για την ιδιωτικότητά σας.

Έξυπνα ηχεία, κάμερες, κλειδαριές και θερμοστάτες μπορούν να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τον ήχο, την εικόνα και τη χρήση τους. Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης διαμονής, οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να αποθηκευτούν στο cloud του παρόχου ή στην ίδια τη συσκευή, αποκαλύπτοντας στοιχεία για τις συνήθειές σας στον διαχειριστή του καταλύματος ή σε άλλους χρήστες. Παράλληλα, αν ξεχάσετε να αποσυνδεθείτε από τους προσωπικούς σας λογαριασμούς, αυτοί μπορεί να παραμείνουν προσβάσιμοι στους επόμενους επισκέπτες.

Το να αποφεύγετε εντελώς τις έξυπνες συσκευές δεν είναι μια ρεαλιστική λύση, γι’ αυτό είναι σημαντικό να ακολουθείτε ορισμένους βασικούς κανόνες ασφαλείας. Αποφύγετε να συνδέετε σημαντικούς λογαριασμούς, απενεργοποιήστε λειτουργίες που δεν χρειάζεστε, όπως η κάμερα, το μικρόφωνο και ο συγχρονισμός στο cloud, και χρησιμοποιείτε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε υπηρεσία streaming.

Βήμα 4: Προετοιμάστε τις συσκευές σας για το ταξίδι

Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, είναι αναπόφευκτο να αφήσετε κάποιες φορές τις συσκευές σας χωρίς επίβλεψη. Μπορεί να τις αφήσετε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, σε ένα ενοικιαζόμενο κατάλυμα ή ακόμη και σε μια καφετέρια. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να λαμβάνετε τα απαραίτητα μέτρα ώστε, ακόμη κι αν μια συσκευή πέσει σε λάθος χέρια, να μην μπορεί κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Βασικές συμβουλές ασφαλείας για να παραμένετε προστατευμένοι:

Ρυθμίστε το αυτόματο κλείδωμα της συσκευής σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι, το κινητό ή ο φορητός υπολογιστής θα κλειδώνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται, συμβάλλοντας στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα αποθηκευμένα δεδομένα. Αποθηκεύστε τα ευαίσθητα δεδομένα σας με ασφαλή τρόπο.