Το καλοκαίρι τελείωσε, ή μήπως όχι! Μπορεί να είμαστε στον Σεπτέμβριο αλλά ο ήλιος ακόμα λάμπει και οι θερμοκρασίες είναι στο «κόκκινο».

Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε πίσω στη ρουτίνα μας και πιθανότατα σε ένα γραφείο, πίσω από ένα κομπιούτερ, σε μια μεγάλη πόλη. Οι ξέγνοιαστες διακοπές και οι παραλίες στα νησιά του Αιγαίου ή όπου αλλού στην Ελλάδα, είναι μια χαρούμενη ανάμνηση…

Και εκεί που μετράμε, πόσες μέρες απομένουν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, στο τραπέζι πέφτει η ιδέα για μια σύντομη απόδραση. Και ναι, προλαβαίνουμε πριν βγάλουμε τα φουτεράκια. Και ποιος είναι ο καλύτερος προορισμός; Μα το Αιγαίο και ειδικά οι Δυτικές Κυκλάδες.

Οπότε ας το σχεδιάσουμε το ταξιδάκι μας… Που θέλουμε; Σέριφο, Σίφνο ή Μήλο; Και τα τρία νησιά είναι υπέροχα και μάλιστα και κοντά στην Αθήνα! Ναι καλά διαβάσατε, αφού γι’ αυτό φροντίζει η SEAJETS με την οποία φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου, που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί!

Για πάμε τώρα να κλείσουμε τα εισιτήριά μας, με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.

Με δύο καθημερινές αναχωρήσεις αναχωρήσεις από τον Πειραιά στις 08:15 και τις 15:20, οι Δυτικές Κυκλάδες είναι τόσο κοντά.

Άγρια ομορφιά στη Σέριφο

Για παράδειγμα: Αν επιλέξουμε Σέριφο φτάνουμε σε 2 ώρες. Πρόκειται για ένα ειδυλλιακό νησί των Κυκλάδων με άγρια ομορφιά, ιδανικός προορισμός για όσους θέλουν να ξεφύγουν. Το νησί φημίζεται για τα επιβλητικά βραχώδη τοπία και τις πανέμορφες παραλίες του. Πρωτεύουσα είναι η γραφική Χώρα, που θα σε γοητεύσει με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική της. Στη Χώρα θα βρεις, επίσης, πολλές επιλογές για διασκέδαση, φαγητό και διαμονή.

Όσο για τις παραλίες; Όρεξη να έχεις να τις γυρίσεις όλες. Αφού ξεπερνούν τις 70. Αμμώδεις ή βοτσαλωτές, με φυσική σκιά ή χωρίς, όλες έχουν πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά! Κάποιες από τις παραλίες της Σερίφου που αξίζει να επισκεφτείς είναι:

Άγιος Σώστης: Πρόκειται ουσιαστικά για 2 παραλίες που σχηματίζονται εκατέρωθεν μιας στενής λωρίδας γης. Έχουν υπέροχα γαλαζοπράσινα νερά και η μία είναι αμμώδης με αρμυρίκια, ενώ η άλλη βοτσαλωτή. Φρόντισε να φωτογραφίσεις το ομώνυμο γραφικό εκκλησάκι στην άκρη της ακτής.

Ψιλή Άμμος: μία από τις πιο πολυσύχναστες και όμορφες παραλίες. Η παραλία δεν έχει ομπρέλες και ξαπλώστρες, αλλά διαθέτει 2 ταβερνάκια για φαγητό μετά τις βουτιές.

Γάνεμα: μία από τις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού. Στη μία πλευρά της έχει άμμο και στην άλλη βότσαλο, ενώ διαθέτει και αρμυρίκια για σκιά. Υπάρχει, επίσης, 1 ταβέρνα πάνω στην παραλία.

Λιβαδάκια, Βαγιά, Συκαμιά, Καλό Αμπέλι, Λια ερχόμαστε! Και να μη ξεχάσουμε το μεγάλο πανηγύρι που γίνεται στην παραλία του Άγιου Σώστη στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου.

Στη γοητεία της Σίφνου

Αν πάλι μας γοητεύει η Σίφνος, σε μόλις 2.30’ θα είμαστε εκεί και θα πίνουμε το καφεδάκι μας. Η Σίφνος, συνδυάζει γραφικότητα, γαστρονομία, λαϊκή τέχνη και παράδοση. Και όλα υπό το λαμπρό φως και τη μαγευτική αύρα του Αιγαίου.

Οι παραλίες της μοιρασμένες, για να βρει ο καθένας αυτό που ζητά. Θα κάνετε βουτιές από τις βραχώδεις πλάκες της Παναγιάς της Χρυσοπηγής. Στις Καμάρες, τον Πλατύ Γιαλό και το Βαθύ θα τα βρείτε οργανωμένα κι όλα στα πόδια σας, μα αν πάλι θέλετε να ανταμειφθείτε μετά από κόπο με κάτι πιο «εσωστρεφές» θα τραβήξετε για Φυκιάδα με πεζοπορία.

Θα συνδυάσετε το μπάνιο σας στο όμορφο αρχαίο λιμανάκι Σεράλια με ψαρομεζέδες και θα ανηφορίσετε το μονοπάτι προς τον μεσαιωνικό οικισμό του Κάστρου, με τις ενετικές λότζιες, για να δείτε τον ήλιο να δύει και γεμάτοι πια από εικόνες να συνεχίσετε στη βραδινή ζωή που απλόχερα προσφέρει η Σίφνος. Από την άλλη, η Απολλωνία σφύζει από επιλογές για διασκέδαση, αλλά μην αμελήσετε να δώσετε στην παράδοση μια ευκαιρία να σας συνεπάρει με τα πανηγύρια της, τα τραπεζώματα και τις μουσικές της.

Στην κεντρική πλατεία της Απολλωνίας βρίσκεται το μουσείο Λαϊκής Τέχνης Σίφνου με εκθέματα από την καθημερινή ζωή των κατοίκων του νησιού μιας άλλης εποχής.

Μήλος: Εξωτική ομορφιά

Και αν θέλουμε να κάνουμε τις βουτιές μας στο Σαρακήνικο της Μήλου θα είμαστε εκεί σε 3.25’. Είναι ένα νησί με διαθέτει μοναδικούς θησαυρούς της φύσης. Το νησί όπου ανακαλύφθηκε η Αφροδίτη της Μήλου. Το πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων. Ηφαιστειογενή πετρώματα βάφουν τα βράχια στις παραλίες κόκκινα, ροζ, πορτοκαλί.

Το Σαρακήνικο και το Κλέφτικο με τους λευκούς βράχους, τα πράσινα νερά και τις σπηλιές αφηγούνται ιστορίες για πειρατές. Οι κατακόμβες, οι εξωτικές παραλίες, το πολύχρωμο Κλήμα, ο Εμπουριός και τα Μανδράκια με τα υπόσκαφα κτίσματα για τις βάρκες, το ηλιοβασίλεμα στην Πλάκα με την καθολική εκκλησία της Παναγίας των Ρόδων, το καλοβαμμένο πηγάδι, τα εστιατόρια και τα καφέ, όλα εδώ φωνάζουν: η Μήλος είναι μοναδική. Στο αρχαιολογικό μουσείο, η θεά του έρωτα: το αντίγραφο της Αφροδίτης της Μήλου, σε φυσικό μέγεθος.

Στο προαύλιο της Παναγίας της Κορφιάτισσας μπορείτε να δείτε ένα από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

