H American Airlines διευρύνει την εποχική δραστηριότητά της στην Αθήνα

Στις 6 Μαΐου, η American ξεκινά το εποχικό καθημερινό δρομολόγιο από την Αθήνα στη Νέα Υόρκη, το οποίο προστίθεται στα υπάρχοντα δρομολόγια Σικάγο & Φιλαδέλφεια.

Φέτος το καλοκαίρι, η American προσφέρει 80% περισσότερες θέσεις στην Αθήνα σε σχέση με το 2019, χάρη στα μεγαλύτερα αεροσκάφη που επιχειρούν στην αγορά & περισσότερες πτήσεις.

Η American Airlines προσθέτει περισσότερες ταξιδιωτικές επιλογές μεταξύ της Ελλάδας και των Η.Π.Α., ξεκινώντας στις 6 Μαΐου την εποχική πτήση της μεταξύ της Αθήνας (ATH) και της Νέας Υόρκης (JFK). Το καθημερινό δρομολόγιο ATH-JFK θα προστεθεί στα καθημερινά δρομολόγια της εταιρείας προς το Σικάγο (ORD) και τη Φιλαδέλφεια (PHL), τα οποία ξεκίνησαν ήδη φέτος τον Απρίλιο.

Οι πτήσεις προς το JFK θα πραγματοποιούνται με αεροσκάφη Boeing 777-200, οι πτήσεις προς το Σικάγο (ORD) με Boeing 787-9, ενώ οι πτήσεις προς τη Φιλαδέλφεια με Boeing 787-8. Κατά συνέπεια, η δραστηριότητα της American στην Αθήνα αυξάνεται κατά 80% σε σύγκριση με το 2019 και κατά 47% σε σύγκριση με το 2021.

«Γιορτάζοντας 15 χρόνια πτήσεων στην Αθήνα, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συνεχή διεύρυνση της παρουσίας μας με περισσότερα εποχικά δρομολόγια προς τους κόμβους μας στις Η.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των πτήσεών μας προς τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο και τη Φιλαδέλφεια. Όλα τα δρομολόγιά μας προσφέρουν επιλογές με μεγαλύτερη ευελιξία στους πελάτες μας που ανυπομονούν να πετάξουν ξανά.», δήλωσε ο Rhett Workman, Διευθύνων Σύμβουλος της American για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία.

«Φέτος το καλοκαίρι, επιστρέφουμε στην Αθήνα με Boeing 777-200, 787-8 and 787-9, προσφέροντας στους πελάτες μας αναβαθμισμένη και πιο σύγχρονη ταξιδιωτική εμπειρία, με θέσεις Business Class και Premium Economy, καθώς και υπερσύγχρονες καμπίνες, live TV streaming, Wi-Fi υψηλής ταχύτητας και εκατοντάδες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές on-demand σε κάθε κάθισμα», είπε ο Cristian Lizana Prado, Περιφερειακός Διευθυντής Πωλήσεων Ευρώπης.

«Υποδεχόμαστε με μεγάλο ενθουσιασμό την American Airlines και αυτό το καλοκαίρι, με καθημερινά δρομολόγια που θα συνδέουν απευθείας την Αθήνα με συναρπαστικές πόλεις όπως είναι η Φιλαδέλφεια και το Σικάγο από τον Απρίλιο, ενώ, από τον Μάιο πλέον, και με τη Νέα Υόρκη», δήλωσε η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. «Η αγορά των Η.Π.Α. αποτελεί παραδοσιακά τη σημαντικότερη και πλέον δημοφιλή αγορά για την Αθήνα, η οποία επέδειξε μεγάλη ανθεκτικότητα κατά την περίοδο της πανδημίας, χάρη και στη δραστήρια και πολυπληθή ελληνοαμερικανική κοινότητα. Ευχόμαστε στην American ένα εξαιρετικό «Αθηναϊκό Καλοκαίρι» και παραμένουμε απόλυτα πιστοί στη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε τον αεροπορικό συνεργάτη μας στα αναπτυξιακά σχέδιά του στην αγορά μας».

Πρόγραμμα καθημερινών δρομολογίων θερινής περιόδου

Αφετηρία Προορισμός Ώρα Αναχώρησης Ώρα Άφιξης Τύπος Αεροσκάφους ATH JFK 2:05 μ.μ. 6:05 μ.μ. Boeing 777-200 JFK ATH 7:00 μ.μ. 11:40 π.μ. +1 ATH ORD 14:40 μ.μ. 4:05 μ.μ. Boeing 787-9 ORD ATH 1:55 μ.μ. 8:05 π.μ. +1 ATH PHL 11:55 π.μ. 3:40 μ.μ. Boeing 787-8 PHL ATH 4:50 μ.μ. 9:15. μ.μ.+1

*Εισιτήρια διαθέσιμα προς πώληση στη σελίδα aa.com.

Απλουστεύοντας την ταξιδιωτική εμπειρία σας

Η American διευκολύνει την ταξιδιωτική διαδικασία με την εφαρμογή VeriFLY που είναι σχεδιασμένη ώστε να βοηθά τους πελάτες της εταιρείας να καταλάβουν ποια είναι τα COVID-19 έγγραφα που απαιτούνται για τον προορισμό τους και να είναι σε θέση να επιδείξουν τα απαιτούμενα έγγραφα μέσω ενός εύχρηστου, απλού digital pass.

Οι πελάτες της American μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή VeriFLY σε όλες τις διεθνείς πτήσεις τους προς τις Η.Π.Α., καθώς και σε όλες τις απευθείας ή τις connecting πτήσεις τους από τα αεροδρόμια των Η.Π.Α. προς πολλούς διεθνείς προορισμούς.

