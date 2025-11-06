Δυο ψαράδες είχαν βγει στα ανοιχτά της Γουιτιάνγκα της Νέας Ζηλανδίας και το θέαμα το οποίο αντίκρισαν τους έκανε viral.

Ένας καρχαρίας Mako πήδηξε έξω από τη θάλασσα και «προσγειώθηκε» πάνω στο αλιευτικό τους σκάφος αφήνοντας άναυδους τους δύο άνδρες. Μετά από αρκετά λεπτά, ο καρχαρίας κατάφερε να απελευθερωθεί και να επιστρέψει στον ωκεανό σώος και αβλαβής.

Δείτε το viral βίντεο:

Καρχαρίας Μάκο

Το είδος αυτό καρχαρία είναι τεράστιο σε μέγεθος, έχει επιθετική συμπεριφορά και η εμφάνιση του είναι τρομακτική και επιβλητική. Είναι ένα από τα πιο γρήγορα ψάρια στον ωκεανό και το μήκος του φτάνει σχεδόν τα 4 μέτρα, ακόμα ζυγίζει έως και 750 κιλά. Οι καρχαρίες Mako τρέφονται κυρίως με μικρά και μεσαίου μεγέθους θηράματα. Συχνά τρέφονται με σαρδέλες, σκουμπρί, ρέγγα και μικρό τόνο.

Τέλος, όσον αφορά το βιότοπό του, αποφεύγει το κρύο νερό και προτιμά ζεστές θερμοκρασίες. Για αυτό και είναι πιο σύνηθες να τον βρεις στον Ατλαντικό, τον Ινδικό ή και τον Ειρηνικό Ωκεανό.