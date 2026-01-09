Το γύρο του διαδικτύου έκανε το προηγούμενο διάστημα ένα βίντεο από το κοινοβούλιο της Δανίας, που έδειχνε την Πρωθυπουργό και μέλη της Βουλής να ξεκαρδίζονται στα γέλια. Οι λεζάντες και τα σχόλια έγραφαν πως έτσι υποδέχτηκαν την πρόταση του Τραμπ για εξαγορά της Γροιλανδίας.

Στη σκηνή που έγινε viral, η πρωθυπουργός της Δανίας Mette Frederiksen και μέλη του κοινοβουλίου μοιράζονται πράγματι ένα δυνατό γέλιο κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης. Ενώ όμως κάποιοι έσπευσαν να πουν ότι αυτή ήταν η απάντηση τους στην πρόταση Τραμπ για την αγορά της Γροιλανδίας, η επαλήθευση των γεγονότων αποκαλύπτει κάτι πολύ διαφορετικό.

Τα γέλια στην πραγματικότητα πυροδοτήθηκαν από την τοποθέτηση της Frederiksen σχετικά με την αγορά τεσσάρων ελεφάντων και μιας καμήλας από την κυβέρνηση για έναν ζωολογικό κήπο.

Παρ’ όλα αυτά, το βίντεο έδειξε πως το χιούμορ και η πολιτική μπορούν κάλλιστα να συμβαδίσουν.