Νεφώσεις, τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες, θα είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα, Κυριακή (29/3), σύμφωνα με την πρόγνωση ΕΜΥ. Την ερχόμενη εβδομάδα, από την Τρίτη (31/3), ισχυρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τουλάχιστον επτά μεγάλες περιοχές.

Για σήμερα, Κυριακή (29/3) προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα δυτικά παράκτια και το ανατολικό Αιγαίο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Κατά τόπους παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στην περιοχή της Κρήτης 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή 29/3

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις αρχικά αυξημένες στα ανατολικά και το μεσημέρι – απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά παράκτια νοτιοδυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως το απόγευμα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο και τα παράκτια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές τοπικές βροχές το μεσημέρι – απόγευμα κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούν και ασθενείς χιονοπτώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πρόσκαιρα θα σχηματιστούν ομίχλες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, όμως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στις Σποράδες ενδέχεται να βρέξει πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν κατά τόπους στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως το απόγευμα με τοπικές βροχές στην Κρήτη και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην Κρήτη 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις έως το απόγευμα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα 30/3

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά και κυρίως από το μεσημέρι στη δυτική Ελλάδα και την Κρήτη, με ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 17 με 18 και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Κατά τόπους θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας.

Πρωταπριλιά με ισχυρή κακοκαιρία

Από την ερχόμενη Τρίτη (31/3) η χώρα μπαίνει σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει τουλάχιστον επτά μεγάλες περιοχές. Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι ισχυρές καταιγίδες, οι άνεμοι έως 10 μποφόρ και τα χιόνια στα ορεινά.

Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα που ανελυσε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο «γεννιέται» στην Κεντρική Μεσόγειο, αναμένεται να κινηθεί προς την Αδριατική και εν συνεχεία να επηρεάσει άμεσα τον ελλαδικό χώρο, με την Τετάρτη να αποτελεί την πιο επικίνδυνη και δύσκολη ημέρα.

Προειδοποίηση Καλλιάνου για επικίνδυνα φαινόμενα

Σύμφωνα με την προειδοποίηση του μετεωρολόγου, το σύστημα αυτό θα συνοδεύεται από επικίνδυνα φαινόμενα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή:

Τα δύο σενάρια των προγνωστικών μοντέλων

Παρότι η κατεύθυνση του χαμηλού είναι δεδομένη, τα αριθμητικά μοντέλα «παλεύουν» ακόμα για την ακριβή τροχιά του, με δύο επικρατέστερα σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι:

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου

«Κακοκαιρία Πρωταπριλιάς: Πιθανό το σενάριο ισχυρών φαινομένων, αβέβαιη ακόμα η τροχιά του χαμηλού.

Τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα επιμένουν ότι την ερχόμενη Τρίτη προς Τετάρτη, με κύρια ημέρα επιδείνωσης την Τετάρτη, η χώρα μας θα επηρεαστεί από ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από την περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου προς την Αδριατική και στη συνέχεια θα προσεγγίσει τον Eλλαδικό χώρο.

🔹 Το σύστημα αυτό αναμένεται να συνοδεύεται από:

▪️ Πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά περιόδους έντονες.

▪️ Αυξημένη πιθανότητα για πλημμυρικά φαινόμενα.

▪️ Θυελλώδεις ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν τα 9–10 μποφόρ.

▪️ Χιονοπτώσεις στα πολύ ορεινά τμήματα.

📊 Τι λένε τα προγνωστικά μοντέλα αυτή τη στιγμή:

Τα αριθμητικά μοντέλα εξακολουθούν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς την ακριβή εξέλιξη και την τροχιά του χαμηλού.

👉 Ένα βασικό σενάριο «βλέπει» τα πιο έντονα φαινόμενα σε :

▪️ Πελοπόννησο

▪️ Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής)

▪️ Θεσσαλία

▪️ Κεντρική Μακεδονία

▪️ Εύβοια και Σποράδες

▪️ Νοτιοδυτική Κρήτη

👉 Ένα δεύτερο σενάριο μετατοπίζει τον πυρήνα των φαινομένων προς :

▪️ Ανατολικό Αιγαίο

▪️ Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο

▪️ Πιθανώς και Θεσσαλία

Η τελική θέση και η τροχιά του χαμηλού δεν μπορούν ακόμη να προσδιοριστούν με απόλυτη ακρίβεια, κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό για τέτοιου είδους δυναμικά συστήματα.

👉 Για τη λεγόμενη “Mετεωρολογική βόμβα”:

Χθες έγινε αναφορά σε πιθανότητα περίπου 25% για μεγάλη πτώση της βαρομετρικής πίεσης στο κέντρο του χαμηλού μέσα σε 24 ώρες. Η πιθανότητα αυτή παραμένει χαμηλή αλλά υπαρκτή, και για αυτό αναφέρθηκε ως ενδεχόμενο και όχι ως βεβαιότητα. Έστω όμως και αν τελικά λάβει χώρα, θα είναι ένα φαινόμενο που σαφώς έχει ξανασυμβεί στην περιοχή μας, ωστόσο δεν είναι πολύ συχνό. Προφανώς όλα αυτά θα “κλειδώσουν” μεθαύριο Δευτέρα όποτε και θα ενημερωθείτε με απόλυτη λεπτομέρεια. Κατά την προσωπική μου άποψη, το βαρομετρικό χαμηλό θα είναι ισχυρό αλλά δεν θα εξελιχθεί σε Μετεωρολογική βόμβα, θα υπερτερήσει δηλαδή το σενάριο που έδωσα μεγαλύτερες πιθανότητες.

👉 Γιατί είναι δύσκολη η πρόγνωση:

Ο καιρός είναι ένα χαοτικό σύστημα. Μικρές διαφοροποιήσεις στη γέννηση και την εξέλιξη του χαμηλού μπορούν να αλλάξουν σημαντικά:

▪️ Την τροχιά του

▪️ Την ένταση

▪️ Τις περιοχές που θα δεχθούν τα πιο έντονα φαινόμενα

📌 Τι κρατάμε ως δεδομένο μέχρι τώρα:

✔ Ένα ισχυρό (βαθύ) βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα μας από τη Τρίτη το βράδυ και έπειτα.

✔ Θα μεταφέρει μεγάλα ποσά υγρασίας και θα αντλεί ενέργεια από τη θάλασσα.

✔ Θα δώσει πιθανότατα έντονα καιρικά φαινόμενα, με αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών.

✔ Η Τετάρτη φαίνεται ως η πιο κρίσιμη ημέρα.

📊 Η ουσία της έγκαιρης ενημέρωσης:

Η ενημέρωση των πολιτών για μια πιθανή έντονη κακοκαιρία αρκετές ημέρες πριν αποτελεί μέρος της επιστημονικής ευθύνης, ώστε:

▪️ Να αρχίσει να υπάρχει υπόνοια για προετοιμασία.

▪️ Να ενεργοποιείται σιγά σιγά ο κρατικός μηχανισμός αναμένοντας τις τελικές περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο.

▪️ Και φυσικά να γίνει ότι καλύτερο για να μειωθούν οι πιθανές επιπτώσεις.

📍 Καθώς θα πλησιάζουμε χρονικά, τα προγνωστικά στοιχεία θα συγκλίνουν και θα μπορούμε να δώσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια:

✔ Τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

✔ Την ένταση των φαινομένων

✔ Τη χρονική εξέλιξη

Η δουλειά του Μετεωρολόγου είναι να ενημερώνει έγκαιρα, να αποτυπώνει την πιθανότητα και να σέβεται την αβεβαιότητα. Δουλειά του ασφαλώς δεν είναι να υπερβάλλει, ούτε να «προβλέπει εκ των υστέρων».

🔹 Συμπέρασμα:

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, την Τετάρτη αναμένουμε μια σημαντική κακοκαιρία στη χώρα μας, η ένταση της οποίας θα αποσαφηνιστεί τις επόμενες ημέρες.

Να είστε καλά.

(Θα υπάρχει καθημερινή ενημέρωση με τα νεότερα δεδομένα)».