Αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα (30/10) με αραιές νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι πυκνότερες στα βορειοδυτικά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ στα δυτικά αναμένονται ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς στις περισσότερες περιοχές, νότιοι έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο και βόρειοι έως 5 μποφόρ στα νοτιοανατολικά του Αιγαίου.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί από 21 έως 23 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, δηλαδή αρκετά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά.

Καιρός ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 7 έως 21 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3-4 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πυκνότερες στα βόρεια και από το βράδυ και στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί ίδιας έντασης. Θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3-4 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις από το βράδυ. Βόρειοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά ασθενείς. Θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι 3 με 4, πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ στα νότια, και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς, 2-3 βαθμούς χαμηλότερη στα βόρεια.

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς μεταβλητοί και θερμοκρασία από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025: Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και κυρίως στο Ιόνιο, όπου το βράδυ είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά και μεταβλητοί ασθενείς στα ανατολικά. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, έως 24 βαθμούς.

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025: Στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιοδυτικά. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με βελτίωση από το μεσημέρι. Οι άνεμοι ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι ίδιας έντασης στα ανατολικά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια, όπου θα σημειωθούν παροδικές βροχές στη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη. Οι άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι ίδιας έντασης στα ανατολικά. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογες μεταβολές.

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, πιο αυξημένες στα δυτικά και νότια, όπου θα εκδηλωθούν βροχές στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι ίδιας έντασης στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για αλλαγές στο σκηνικό του καιρού, λέγοντας χαρακτηριστικά τη φράση «Ο Μπρουμάρης αργεί αλλά δε λησμονεί».

Η λέξη «μπρουμάρης» προέρχεται από τη ρουμανική λέξη (brumar) που σημαίνει Νοέμβριος, δηλαδή ο μήνας που αρχίζει να έρχεται το κρύο, σύμφωνα με την ρουμανική παράδοση.

Όπως αναφέρει επίσης ο μετεωρολόγος, «η επίμονη παρουσία του αντικυκλώνα στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη, μέχρι στιγμής περιορίζει τις οργανωμένες βροχοπτώσεις στη χώρα μας . Ευελπιστούμε τα πιο πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία να αφήνουν ανοιχτό ένα «παράθυρο» ελπίδας για πιο ουσιαστικά φαινόμενα προς το τέλος του μήνα».