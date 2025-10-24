Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καλός θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες παροδικές νεφώσεις θα εμφανιστούν στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και ήπιες θερμοκρασίες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας σε αρκετές περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί και ξανά προς το βράδυ, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, χωρίς όμως φαινόμενα. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς.

Στη δυτική Ελλάδα θα επικρατήσουν τοπικές νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα και το Αιγαίο ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Bελτιώνεται ο καιρός από το απόγευμα – Άνοδος της θερμοκρασίας με λίγες βροχές κατά τόπους

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια.

Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση από νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Νησιά Ιονίου, Δυτική Στερεά, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και στα παράκτια της Ηπείρου σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα και από τα βόρεια.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 και κατά τόπους έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στη δυτική Κρήτη μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα δυτικά 5 με 6 και βαθμιαία στις δυτικές Κυκλάδες πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη 26, κατά τόπους 27 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου- Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νότιοι 5 με 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα δυτικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Σάββατο 25-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι και από το απόγευμα στα βορειοδυτικά, κυρίως ηπειρωτικά, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 26-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το μεσημέρι νότιοι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 27-10-2025

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες αναμένεται εξασθένηση των φαινομένων.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Πρόγνωση για την Τρίτη 28-10-2025

Στην ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.