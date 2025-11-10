Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στη δυτική Ελλάδα. Πρέβεζα και Βόνιτσα βρέθηκαν στο «μάτι» της κακοκαιρίας, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και την Πυροσβεστική να πραγματοποιεί αντλήσεις υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους.

Η επιδείνωση του καιρού οφείλεται στη μετατόπιση ενός βαρομετρικού χαμηλού από τη Νότια Ιταλία προς τη Βόρεια Ελλάδα, φαινόμενο που φέρνει εκτεταμένες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα φαινόμενα θα κινηθούν σταδιακά ανατολικότερα, επηρεάζοντας τη Δυτική και Κεντρική Ελλάδα, τη Μακεδονία, τη Θράκη και από το μεσημέρι, την Αττική.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για μεγάλα ύψη βροχής και επικίνδυνες καταιγίδες, ενώ από την Τρίτη (11/11) αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Ο κεντρικός δρόμος στην Παλαιά Φιλιππιάδα πλημμύρισε. Χρειάστηκε η συνδρομή μηχανημάτων του Δήμου Ζηρού για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, με την περιοχή να πλήττεται από συνεχείς αστραπές και βροντές για περισσότερες από πέντε ώρες.

Υπόγεια πλημμύρισαν και οι δρόμοι ήταν αδιάβατοι με τους κατοίκους να καλούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία ζητώντας βοήθεια.

Σε κάποια σημεία έπεσαν δέντρα δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την κυκλοφορία.

Περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ για τη Δευτέρα (10/11):

Μέχρι το μεσημέρι επηρεάζονται το Ιόνιο, η Ήπειρος και η δυτική Στερεά,

Μέχρι αργά το απόγευμα η δυτική Πελοπόννησος,

Στη συνέχεια η κεντρική και ανατολική Μακεδονία,

Από το απόγευμα και μετά η Θράκη.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 24ώρου για τη Δευτέρα 10/11.

Πιο αναλυτικά κατά τη διάρκεια της Δευτέρας (10/11) αναμένουμε:

Βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα κυρίως της Ηπείρου, του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Αν. Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής.

Οι καταιγίδες κατά τόπους στο Ιόνιο, στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κ. και Αν. Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στην Αν. Στερεά και στην Αττική θα είναι ισχυρές και είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index – RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το αναμενόμενο επεισόδιο βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 10/11 κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Καταιγίδες για 40 ώρες

Η επιδείνωση οφείλεται σε δεύτερο χαμηλό βαρομετρικό που κινείται από την Ιταλία προς την Ελλάδα, επηρεάζοντας σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας.

Την Τρίτη (11/11), τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, προτού κινηθούν ανατολικότερα και εξασθενήσουν.

Ισχυρές βροχές και χαλαζοπτώσεις

Σύμφωνα με το meteo.gr, βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα σε Ήπειρο, Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ υπάρχει αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων σε περιοχές του Ιονίου, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά και πρόσκαιρα στην Ανατολική Στερεά και την Αττική.

Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Ο διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί ότι «τα νέα στοιχεία δείχνουν μεγάλα ύψη βροχής σε Κέρκυρα, Άρτα, Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου και τη Λακωνία. Από τη βόρεια Ελλάδα χρειάζεται προσοχή σε Καβάλα, Ξάνθη και Ροδόπη, κυρίως στις παράκτιες περιοχές».

Η προσοχή μας στραμμένη το επόμενο 24ωρο στις περιοχές που ήδη προσδιορίζει η ΕΜΥ στα δυτικά και βόρεια. Τα νέα στοιχεία ενδεικτικά δείχνουν αρχικά μεγάλα ύψη βροχής, σε Κέρκυρα, Άρτα , την Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά Ιονίου και τη Λακωνία. Από τη βόρεια Ελλάδα προσοχή… pic.twitter.com/UVTTIxwCTv — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 9, 2025

Αντίστοιχα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι «από το βράδυ της Δευτέρας (10/11) έως το απόγευμα της Τρίτης (11/11), ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θράκη, την ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα». Όπως τονίζει, «στην Αττική αναμένονται τοπικά έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι της Δευτέρας (11/11) μικρής διάρκειας αλλά με αξιόλογη ένταση».

Πτώση θερμοκρασίας και σταδιακή βελτίωση

Από την Τρίτη (12/11) οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους, προκαλώντας μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προοδευτικά και οι βροχές θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια, με τον καιρό να παρουσιάζει πρόσκαιρη βελτίωση από τα μέσα της εβδομάδας.

Παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση, οι αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς σε αρκετές περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα.

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα

Aναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα κυρίως της Ηπείρου, του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Αν. Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής. Οι καταιγίδες κατά τόπους στο Ιόνιο, στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κ. και Αν. Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στην Αν. Στερεά και στην Αττική θα είναι ισχυρές και είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 8 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται στροφή των ανέμων σε βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά τις απογευματινές ώρες είναι πιθανό να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 11 Νοεμβρίου

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι τοπικά ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα σε όλες τις περιοχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 17 με 19, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 και στην Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

Στην ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται αρχικά στην Κρήτη και από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο και το κεντρικό Αιγαίο, όπου βαθμιαία θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

Στην ανατολική και νότια χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα νοτιότερα τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.