Το ηλιόλουστο σκηνικό του καιρού αλλάζει και έρχονται έντονες νεφώσεις και βροχές από σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου.

Ισχυρές καταιγίδες θα πλήξουν τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία από το μεσημέρι και μετά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη 19 Μαίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους αρχικά στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στην ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές.

Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά κατά τόπους βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 και πιθανώς 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και πιθανώς στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με βαθμιαία ενίσχυση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από αργά το απόγευμα βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 20 Μαΐου

Στα ανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία – Θράκη και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Πέμπτη 21 Μαΐου

Γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Παρασκευή 22 Μαΐου

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 23 Μαΐου

Στα ανατολικά άστατος καιρός με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα πελάγη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.