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Υποχωρεί από σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα τις προηγούμενες ημέρες, καθώς η θερμοκρασία σημειώνει αισθητή πτώση σε ολόκληρη τη χώρα, επανερχόμενη στα κανονικά για την εποχή επίπεδα (32°C έως 35°C).

Η εισβολή βόρειων ανέμων έως 7 μποφόρ στα πελάγη φέρνει δροσιά, αλλά και παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο.

Ωστόσο, η υποχώρηση αυτή είναι πρόσκαιρη, καθώς από την Παρασκευή (24/07) αναμένεται νέα μεταβολή με ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε κανονικά επίπεδα

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ο υδράργυρος υποχωρεί αισθητά και θα κυμανθεί σε φυσιολογικές για τέλη Ιουλίου τιμές.

Πιο αναλυτικά:

Στις περισσότερες περιοχές: Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32°C με 33°C .

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους . Στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα: Ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 34°C με 35°C .

Ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους . Στην Αττική: Προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25°C έως 33°C με 34°C .

Προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από . Στη Θεσσαλονίκη: Θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22°C έως 32°C.

Πού θα σημειωθούν βροχές – Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο

Παράλληλα με την υποχώρηση του καύσωνα, στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και το βορειοανατολικό Αιγαίο αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Προειδοποίηση για νέα υποτροπή την Παρασκευή

Η υποχώρηση της ζέστης θα συνοδευτεί από νέα υποτροπή του καιρού την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Μια νέα διαταραχή θα προκαλέσει βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις, οι οποίες στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, φτάνοντας στα βόρεια τους 29°C με 30°C.

Από το Σαββατοκύριακο (25-26/07) ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά, ωστόσο οι ισχυροί βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο θα διατηρήσουν υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Που καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ την Τετάρτη 22 Ιουλίου

Αποκαλυπτικά είναι τα επίσημα στοιχεία για τη σφοδρότητα του καύσωνα της Τετάρτης 22 Ιουλίου.

Η υψηλότερη θερμοκρασία στη χώρα καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, φτάνοντας τους 43,5°C, ενώ συνολικά σε 28 μετεωρολογικούς σταθμούς ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον θοδωρή Κολυδά, καταγράφηκε έντονο θερμοκρασιακό εύρος στα Ηπειρωτικά, αλλά και τοπικά επικίνδυνες ριπές ανέμου που άγγιξαν τα 79,7 km/h λόγω των αιφνίδιων καταιγίδων.

Το Λευκοχώρι Φθιώτιδας στην κορυφή με 43,5°C

Στα ύψη σκαρφάλωσε ο υδράργυρος την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, μετατρέποντας αρκετές περιοχές της χώρας σε «καμίνι».

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας σημειώθηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, φτάνοντας τους 43,5°C.

Ακολούθησε η Σπάρτη με 42.0 °C. Ακραίες συνθήκες καύσωνα επικράτησαν επίσης στον Κάμπο Αμφίκλειας, στον Μυστρά, στα Ψαχνά Ευβοίας, στις Αιγιές Γυθείου, στον Αλικιανό Χανίων και στη Λιβαδειά, όπου οι μέγιστες τιμές ξεπέρασαν τους 41 °C. Συνολικά, σε 28 σταθμούς της επικράτειας η θερμοκρασία ξεπέρασε το όριο των 40 °C, επιβεβαιώνοντας την κλιμάκωση του θερμού κύματος που πλήττει τη χώρα.

Τα στατιστικά στοιχεία του δικτύου αποτυπώνουν την έκταση του φαινομένου:

Άνω των 40°C: Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς (περίπου το 5% του συνόλου).

Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε (περίπου το 5% του συνόλου). Άνω των 37°C: Ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 37 βαθμούς Κελσίου σε 138 σταθμούς (περίπου το 23% του συνόλου των σταθμών της επικράτειας).

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, μέχρι το μεσημέρι (15:00) επιβεβαιώθηκε η σταθερή εμπέδωση των υψηλών τιμών.

Η Λάρισα ξεχώρισε για ακόμη μία φορά λόγω των μικροκλιματικών συνθηκών του θεσσαλικού κάμπου, καταγράφοντας 39,8°C. Ακολούθησαν:

Σέρρες: 38,8°C Κοζάνη: 38,0°C Λαμία: 37,9°C Τρίπολη: 37,9°C

Παράλληλα, παρατηρήθηκε εντυπωσιακή ημερήσια θερμοκρασιακή διακύμανση στα βορειοδυτικά και ορεινά τμήματα λόγω της ξηρότητας της ατμόσφαιρας. Η νύχτα παρέμεινε ιδιαίτερα δροσερή στη Φλώρινα με 15,4°C, στην Τρίπολη με 16,5°C και στα Ιωάννινα με 16,7°C.

Ισχυρές ριπές ανέμου και μπουρίνια έως 79,7 km/h

Εκτός από τις ακραίες θερμοκρασίες, η ημέρα χαρακτηρίστηκε και από τοπικά βίαιες αλλαγές του καιρού. Στο Αιγαίο, η Κάρπαθος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μέση ένταση ανέμου με 42 km/h.

Ωστόσο, τις εντυπώσεις έκλεψαν οι στιγμιαίες ισχυρές ριπές ανέμου που συνδέθηκαν με τοπικές καταιγίδες και καθοδικά ρεύματα:

Κέρκυρα: 79,7 km/h

79,7 km/h Θεσσαλονίκη: 77,8 km/h

Αξιόλογες ριπές κατεγράφησαν επίσης σε Ιωάννινα, Μύκονο και Κω, συνθέτοντας το σκηνικό μιας ημέρας που συνδύασε τον ακραίο καύσωνα στα ανατολικά και νότια με βίαιες τοπικές ατμοσφαιρικές ανατροπές στα βόρεια και δυτικά.

Η ταυτόχρονη εκδήλωση ακραίων θερμοκρασιακών τιμών και βίαιων καθοδικών ρευμάτων υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των θερινών ατμοσφαιρικών διαταραχών πάνω από την ελληνική επικράτεια.

Το θερμικό φορτίο που συσσωρεύτηκε στα πεδινά της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, σε συνδυασμό με την ταχεία είσοδο ψυχρότερων μαζών στη βόρεια χώρα, λειτούργησε ως καταλύτης για την εκδήλωση ισχυρών ατμοσφαιρικών αναταράξεων.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης σύνθετων καιρικών φαινομένων, όπου η ακραία ζέστη συνυπάρχει με τοπικά καταστροφικές ριπές ανέμου.

Αναλυτικά η θερμοκρασία σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στα ηπειρωτικά 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στην Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις πρώτες ώρες της ημέρας οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση τις βραδινές ώρες στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-07-2026

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-07-2026

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.