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Αστάθεια, τοπικές μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 9 Ιουλίου σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Η μεταβολή αυτή, αν και θα είναι σύντομη, απαιτεί προσοχή, καθώς σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν έξαρση.
Πού θα βρέξει: Στο επίκεντρο η Μακεδονία και η Θεσσαλία
Από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες κάνουν την εμφάνισή τους στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και το βορειοανατολικό Αιγαίο.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην κεντρική Μακεδονία, καθώς κατά τη διάρκεια των πρώτων πρωινών ωρών τα φαινόμενα είναι πιθανό να είναι κατά τόπους έντονα. Από τις προμεσημβρινές ώρες, το σκηνικό της αστάθειας θα επεκταθεί και στην ανατολική Στερεά. Ωστόσο, η βελτίωση θα είναι σταδιακή και από το βράδυ της Πέμπτης τα φαινόμενα αναμένεται να σταματήσουν σχεδόν παντού.
Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα: Μεσημεριανή αστάθεια στα ορεινά
Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος. Παρ’ όλα αυτά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά τμήματα της δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι (μπόρες), ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας.
Άνεμοι έως 6 μποφόρ και μικρή πτώση της θερμοκρασίας
Οι άνεμοι, στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά και το Αιγαίο, το βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα θα είναι ελαφρώς ενισχυμένο, αγγίζοντας τα 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, με τον υδράργυρο να φτάνει στη νησιωτική χώρα και τα βορειοανοτολικά ηπειρωτικά τους 30°C με 32°C, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 32°C με 34°C.
Τους 38 °C πλησίασε η θερμοκρασία την Τετάρτη
Τους 38 °C πλησίασε η θερμοκρασία την Τετάρτη 8 Ιουλίου, με το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού να είναι η επικράτηση συνθηκών ζέστης στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, χωρίς ωστόσο οι τιμές να ξεφύγουν από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών meteo.gr, η απόλυτη μέγιστη τιμή της ημέρας καταγράφηκε από τον μετεωρολογικό σταθμό του Γαλαξιδίου, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 37.7 °C. Στις αμέσως επόμενες θέσεις ακολούθησαν οι σταθμοί της Στυλίδας Φθιώτιδας με 37.4 °C και των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας με 37.3 °C.
Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της κατανομής των μέγιστων θερμοκρασιών στη χώρα, η ζέστη ήταν αισθητή στο μεγαλύτερο κομμάτι της επικράτειας:
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Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 °C σε 427 από τους 587 επί του παρόντος ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 73%), ενώ
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Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 61 μετεωρολογικούς σταθμούς, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 10%).
Η μέση μέγιστη θερμοκρασία σε πανελλαδικό επίπεδο διαμορφώθηκε στους 31.4 °C. Η τιμή αυτή θεωρείται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ παρουσίασε μικρή άνοδο κατά 0.7 °C σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, όπου η αντίστοιχη μέση μέγιστη τιμή είχε διαμορφωθεί στους 30.7 °C.
Αναλυτικά ο καιρός σήμερα Πέμπτη 9 Ιουλίου ανά γεωγραφικό διαμέρισμα
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που στην κεντρική Μακεδονία στην αρχή της ημέρας πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα, το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν.
Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Ανεμοι: Αρχικά βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 33 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά αίθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στις Σποράδες έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Στις Κυκλάδες αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Στην Κρήτη δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες.
Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Ανεμοι: Αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα με τοπικές νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.
Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και, κυρίως στα ορεινά της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στη νησιωτική Ελλάδα και τη Θράκη τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
Πρόγνωση από τον Θοδωρή Κολυδά
Σύμφωνα με την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά τα κύρια χαρακτηριστικά της ημέρας (09/07) να επικεντρώνονται στις βροχοπτώσεις στα βόρεια και τις υψηλές θερμοκρασίες στην κεντρική Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, το κύριο μετεωρολογικό ενδιαφέρον εντοπίζεται κυρίως στη βόρεια χώρα. Το νέο στοιχείο που προκύπτει είναι ότι το μέγιστο ημερήσιο 24ωρο ύψος υετού εκτιμάται κοντά στα 19 mm, με την περιοχή όπου αναμένεται να σημειωθεί αυτό το μέγιστο να τοποθετείται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
Ζέστη στη Θεσσαλία και τοπικότητα των φαινομένων
Στον αντίποδα, η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας υπολογίζεται γύρω στους 36°C. Η περιοχή όπου θα καταγραφεί το θερμοκρασιακό αυτό μέγιστο εντοπίζεται γεωγραφικά στην περιφέρεια της Θεσσαλίας.
Οι παραπάνω τιμές αποτελούν την εκτίμηση του μοντέλου για τα απόλυτα ημερήσια μέγιστα σε πανελλαδικό επίπεδο. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ειδικά στην περίπτωση των βροχοπτώσεων, λόγω της έντονης τοπικότητας που παρουσιάζουν τα φαινόμενα αλλά και της σημαντικής επίδρασης του γεωγραφικού ανάγλυφου, δεν αποκλείεται να εμφανιστούν και άλλες περιοχές της χώρας με αξιόλογα ύψη υετού ή τοπικά ακόμη μεγαλύτερες τιμές από τις αρχικά εκτιμώμενες.