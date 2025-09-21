Εξασθενούν σταδιακά από σήμερα οι βοριάδες και ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ και τον καιρό.

Συγκεκριμένα, οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ, με τάση εξασθένησης το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 30 με 31 και τοπικά τους 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με ανέμους βόρειους – βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα έως το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αίθριος ο καιρός με ανέμους μεταβλητούς 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ το απόγευμα στο Θρακικό πέλαγος θα ενισχυθούν πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου οι μέγιστες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών στην Εύβοια έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Σποράδες από 22 έως 27 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ και έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά έως και τους 30 βαθμούς.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μόνο σύννεφα στο Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο με σταδιακή εξασθένηση, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα.