Εξασθενούν σταδιακά από σήμερα οι βοριάδες και ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ και τον καιρό.
Συγκεκριμένα, οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ, με τάση εξασθένησης το βράδυ.
Στην Θεσσαλονίκη αίθριος ο καιρός με ανέμους μεταβλητούς 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
Μακεδονία και Θράκη: Ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ το απόγευμα στο Θρακικό πέλαγος θα ενισχυθούν πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου οι μέγιστες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.
Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών στην Εύβοια έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Σποράδες από 22 έως 27 βαθμούς.
Κυκλάδες και Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ και έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά έως και τους 30 βαθμούς.
Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μόνο σύννεφα στο Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο με σταδιακή εξασθένηση, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα.