Ο καιρός θα είναι σε γενικές γραμμές αίθριος σε όλη τη χώρα σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου. Κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι προσωρινά πιο πυκνές κυρίως στην Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά τμήματα αυτών των περιοχών.

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ακριβώς ένταση. Στο Αιγαίο θα διατηρηθούν βόρειοι στα 4 με 6 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα και κατά τόπους θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ.

Παράλληλα, μικρή άνοδος του υδραργύρου αναμένεται στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 28 και 30 βαθμών Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 και στην Κρήτη τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς Κελσίου

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί τοπικά 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-06-2026

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αίθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες οπότε στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειoανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα κεντρικά και νότια, κυρίως ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.