Συνεχίζονται έως και σήμερα το μεσημέρι, Δευτέρα 11 Αυγούστου, οι τοπικά θυελλώδεις βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι, όπου στο κεντρικό Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Γενικά, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 36 με 38, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 35 με 37, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 12-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 36 με 38 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-08-2025 (ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

Καιρός τύπου «Hot–Dry–Windy» μέχρι την Τετάρτη

Μέχρι την Τετάρτη θα υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας λόγω του συνδυασμού ζέστης και ισχυρών ανέμων. Η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME του ΕΑΑ/meteo.gr σημαίνει καμπανάκι, αποτυπώνοντας και σε σχετικούς χάρτες την κρισιμότητα της κατάστασης.

«Διατήρηση πολύ υψηλού έως και ακραίου πυρομετεωρολογικού κινδύνου λόγω σταδιακής επικράτησης καιρού τύπου Hot–Dry–Windy από την Κυριακή 10 έως την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025.

Μέτριοι/ισχυροί βόρειοι άνεμοι (5–6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ) πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.

Άνοδος της θερμοκρασίας και σταδιακή επικράτηση συνθηκών ατμοσφαιρικής ξηρασίας.

Αύξηση της ευφλεκτότητας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων (περιεχόμενη υγρασία < 10%).

Υψηλή δυσκολία ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών στο σύνολο σχεδόν της ηπειρωτικής χώρας και πολύ υψηλή έως ακραία δυσκολία ελέγχου σε μεγάλο τμήμα της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας».

⚠️ Διατήρηση πυρομετεωρολογικού κινδύνου – Συνθήκες Hot–Dry–Windy 🚨 Διατήρηση πολύ υψηλού έως και ακραίου… Δημοσιεύτηκε από FLAME – Fire Meteorology Group στις Σάββατο 9 Αυγούστου 2025

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε επτά περιφέρειες

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων) Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Χίου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Ισχυροί άνεμοι και ανάβλυση ψυχρών υδάτων

Η παρατεταμένη παρουσία ισχυρών ανέμων το τελευταίο διάστημα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, και τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας. Στον χάρτη των αποκλίσεων της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της θάλασσας σε σχέση με τις κλιματικές τιμές της αντίστοιχης περιόδου, διακρίνουμε αρχικά τα πολύ θερμά νερά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, μια περιοχή που δεν επηρεάζεται από τους ισχυρούς ανέμους.

Στο Ιόνιο, οι τοπικά ισχυροί άνεμοι που πνέουν από την ξηρά προς τη θάλασσα ενισχύουν το φαινόμενο της ανάβλυσης (upwelling) ψυχρότερων υδάτων, μέσω του μηχανισμού που απεικονίζεται στο Σχήμα 2. Όταν φυσάει άνεμος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, προκαλεί την κίνηση του νερού στην επιφάνεια. Ανάλογα με την ένταση και την κατεύθυνση του ανέμου, το επιφανειακό νερό κινείται απομακρυνόμενο από την ακτή, με αποτέλεσμα το νερό από τα βαθύτερα στρώματα της θάλασσας να ανεβαίνει προς την επιφάνεια. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση μίας ζώνης με ψυχρότερα επιφανειακά ύδατα κατά μήκος των ακτών του Ιονίου.