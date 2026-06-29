Ο καιρός θα είναι σε γενικές γραμμές αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν κάποιες σποραδικές και παροδικές νεφώσεις που θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Κρήτης καθώς και σε περιοχές των βόρειων ηπειρωτικών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στα περισσότερα τμήματα η έντασή τους θα φτάνει τα 3 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα είναι ενισχυμένοι, αγγίζοντας τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ.

Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Κολυδάς: «Έρχεται παρατεταμένο κύμα ζέστης»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και πρώην διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Θεόδωρο Κολυδά, το διάστημα που ακολουθεί θα χαρακτηρίζεται από έντονα καλοκαιρινές συνθήκες, με το θερμικό κύμα να κορυφώνεται μεταξύ των τελευταίων ημερών του Ιουνίου και των πρώτων ημερών του Ιουλίου: «Η κίνηση αυτή δεν συνιστά μια “κατά μέτωπο” θερμή εισβολή προς την Ελλάδα, αλλά περισσότερο μια ανατολική επέκταση του θερμού πεδίου προς την κεντρική Ευρώπη, την περιοχή των Άλπεων, την Ιταλία, την κεντρική Μεσόγειο και στη συνέχεια προς τα βόρεια και ανατολικά Βαλκάνια».

«Παράλληλα, η πρόσκαιρη εξασθένηση του μελτεμιού θα επιτρέψει μια άνοδο των θερμοκρασιών, όμως η εκ νέου ενίσχυσή του αναμένεται να λειτουργήσει ανασχετικά, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας», όπως αναφέρει.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται κυρίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, όπου το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, θα εντείνει την αίσθηση της ζέστης.

«Στη χώρα μας θα έχουμε ζέστη, κατά τόπους αρκετά αισθητή, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά και στις πιο ευπαθείς θερμικά περιοχές, αλλά δεν διαφαίνεται προς το παρόν μια γενικευμένη και έντονη θερμή εισβολή τύπου ισχυρού καύσωνα», υπογραμμίζει ο ίδιος.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι μετά την κορύφωση του θερμού κύματος στις αρχές Ιουλίου, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο κ. Κολυδάς, δεν διαφαίνεται προς το παρόν κάποια σημαντική μεταβολή του καιρού που θα οδηγήσει σε αισθητή δροσιά, καθώς οι καλοκαιρινές συνθήκες αναμένεται να διατηρηθούν.

«Ο υετός στην περιοχή της Ελλάδας δεν εμφανίζεται οργανωμένος ή εκτεταμένος. Επομένως, δεν μιλάμε για αξιόλογη μεταβολή του καιρού, αλλά για θερμή και γενικά ξηρή περίοδο, με τοπικά φαινόμενα περιορισμένης σημασίας αν υπάρξουν», καταλήγει ο γνωστός μετεωρολόγος.

Οι μέγιστες ριπές ανέμων την Κυριακή

Πολύ ενισχυμένοι άνεμοι βορείων διευθύνσεων έπνεαν την Κυριακή (28/6) στο Αιγαίο, στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Αττική, με τις ριπές τους να ξεπερνούν τοπικά τα 100 km/h.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη ριπή ανέμου μέχρι τις 16:30 σημειώθηκε στην Κορυφή της Πεντέλης με 114 km/h. Η γεωγραφική κατανομή των μεγίστων ριπών στο σύνολο της χώρας και οι οκτώ υψηλότερες από αυτές παρουσιάζονται στο σχετικό γραφικό.

Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τοπικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά και το ανατολικό και βόρειο Αιγαίο τους 34 με 36 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.