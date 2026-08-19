Δύο διαφορετικά πρόσωπα αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις προσεχείς ημέρες. Ενώ αρχικά το σκηνικό θα παραμείνει άστατο με τοπικές βροχές και καταιγίδες, προς τα τέλη της εβδομάδας ο υδράργυρος θα εκτοξευθεί, προαναγγέλλοντας ένα ιδιαίτερα θερμό Σαββατοκύριακο.

Το σκηνικό του καιρού την Τετάρτη

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις. Ωστόσο, κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Στερεάς, της Πελοποννήσου, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα νότια και δυτικά τμήματα, ενώ ομίχλες ενδέχεται να σχηματιστούν στα Επτάνησα, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς και τοπικά έως 4 μποφόρ στα πελάγη.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην Κρήτη γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και στην Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Βελτίωση την Πέμπτη και σταδιακή άνοδος

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τα φαινόμενα να περιορίζονται σε λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο τοπικά τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να σημειώνει άνοδο, με έμφαση στα δυτικά.

Έρχεται καύσωνας το Σαββατοκύριακο

Από την Παρασκευή αναμένεται αισθητή αλλαγή του καιρικού σκηνικού, με τον υδράργυρο να παίρνει την ανιούσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η θερμοκρασία στην Αθήνα ενδέχεται να αγγίξει τους 38 βαθμούς από την Παρασκευή.

Το Σαββατοκύριακο η ζέστη θα κορυφωθεί σε όλη τη χώρα. Στα Ηπειρωτικά, πολλές περιοχές θα δουν τον υδράργυρο στους 38-39 βαθμούς, ενώ τοπικά οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά την Αθήνα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα υψηλά επίπεδα των 36-37 βαθμών Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος θα κινηθεί μεταξύ 34 και 36 βαθμών Κελσίου.