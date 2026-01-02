Ο καιρός στην Ελλάδα παρουσιάζει έντονες μεταβολές τις τελευταίες ημέρες. Από το πρωινό κρύο και τον παγετό, αναμένεται να αλλάξει με την επικράτηση των νοτιάδων, «φέρνοντας» μαζί τους βροχές, καταιγίδες και την αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά της χώρας, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται τοπικά στα ορεινά της Ηπείρου και της Κεντρικής Στερεάς. Η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί, φτάνοντας σε υψηλότερες τιμές στις νότιες και νησιωτικές περιοχές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, ενισχυόμενοι στα 6 με 7 μποφόρ.

Και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας μιλάει για άνοδο της θερμοκρασίας μετά από παγετό και χαμηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σε νησιά και επαρχιακές πόλεις.

Πιο αναλυτικά, η ΕΜΥ προβλέπει ότι ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος τις πρώτες ώρες της ημέρας, με τις νεφώσεις να αυξάνονται σταδιακά και να φέρνουν τοπικές βροχές. Στα δυτικά, κυρίως από το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, ενώ στο Ιόνιο θα υπάρξουν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, με παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν τα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στις περιοχές της Ηπείρου και της κεντρικής Στερεάς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας τους 16 βαθμούς Κελσίου στις νότιες περιοχές, ενώ στα βόρεια ο υδράργυρος θα παραμείνει πιο χαμηλά. Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας, νωρίς το πρωί θα συνεχίσει να επικρατεί παγετός στα ηπειρωτικά.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και λίγες τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -5 (μείον πέντε) έως 10 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία από -7 (μείον επτά) έως 6 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου.Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -1 (μείον ένα) έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -5 (μείον πέντε) έως 7 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές από το απόγευμα κυρίως στην κεντρική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς, της δυτικής Θεσσαλίας και της βόρειας Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -2 (μείον δύο) έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στις Κυκλάδες από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα.

Άνεμοι: Στα νότια βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, που από το βράδυ θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 2 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -1 (μείον ένα) έως 9 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 03-01-2026

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου είναι πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία

Αλλάζει ο καιρός: Από τον παγετό στους νοτιάδες, τις βροχές και την αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας

Πρόγνωση για την Κυριακή 04-01-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 05-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια.

Πρόγνωση για την Τρίτη 06-01-2026 (Θεοφάνεια)

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και κυρίως στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα νότια.