Απότομη μεταστροφή παρουσιάζει σήμερα Πέμπτη ο καιρός με αισθητή πτώση θερμοκρασίας, εξ αιτίας ψυχρών αέριων μαζών που επηρεάζουν πρόσκαιρα τα Βαλκάνια.

Σύμφωνα με το meteo, την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά πιθανώς έως 8 μποφόρ, ενώ οι ριπές του ανέμου αναμένεται να ξεπεράσουν κατά τόπους τα 70-80 km/h.

Η μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς τη χώρα μας έχει ήδη ρίξει τη θερμοκρασία αισθητά κατά 5 με 6 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις μέγιστες θερμοκρασίες που επικράτησαν χθες Τετάρτη.

Με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά αναμένεται να διατηρηθούν έως και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή τα φαινόμενα θα κοπάσουν με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και πάλι ψηλά.

Η σημαντική ενίσχυση των βόρειων ανέμων θα έχει ως αποτέλεσμα τον πολύ υψηλό πυρομετεωρολογικό κίνδυνο σε τμήματα της Αττικής, Βοιωτίας, Κ. και Ν. Εύβοιας, Αν. Αργολίδας, Λακωνίας, του Αιγαίου και της Ν. Κρήτης.

Σε αυτές τις περιοχές αναμένεται υψηλή έως πολύ υψηλή δυσκολία ελέγχου, σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών όπως διακρίνεται και στο παρακάτω γράφημα.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου αναμένεται αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια. Τοπικές βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν σε τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Αν. Στερεά και την Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 7 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου .

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

«Κάτι από Φθινόπωρο»

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως ο καιρός τις επόμενες ώρες θα θυμίζει κάτι από Φθινόπωρο, με ισχυρούς βοριάδες και συννεφιά, ενώ διευκρινίζει πως βροχές δεν φαίνονται άμεσα στον ορίζοντα.

